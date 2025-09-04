S’abonner au mag
  • Mondial 2030

Des tribunaux dans les stades de la Coupe du monde 2030 ?

MBC
La justice expéditive.

Ce jeudi, le ministre de la Justice marocaine, Abdellatif Ouahbi, a annoncé la création de tribunaux au coeur des stades de la Coupe du monde 2030, co-organisée avec l’Espagne et le Portugal. « Des commissions judiciaires vont être installés dans les enceintes pour garantir un traitement rapide des incidents, en collaboration avec les services judiciaires et de sécurité », a-t-il indiqué à Reuters.

L’alcool ça ne se boit pas, ça se discute

Le ministre en a aussi profité pour évoquer la consommation d’alcool pendant la compétition, interdite en public selon la loi marocaine : « Des discussions sont en cours sur d’éventuels cadres réglementaires pour limiter certaines pratiques courantes parmi les supporters, notamment la consommation d’alcool, dans des zones désignées et dans des conditions clairement définies. »

En 2022, l’autre pays musulman qui avait organisé la Coupe du monde, le Qatar, avait autorisé la bière autour des enceintes à partir de trois heures avant le coup d’envoi pour les personnes détentrices d’un ticket.

Bis repetita au Maroc en 2030 ?

L’Algérie, vert l’infini et au-delà

MBC

