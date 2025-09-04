Une équipe d’étudiantes à Polytechnique participera à la Coupe du monde universitaire

Pitié, pas une élimination en demi-finales.

Ce jeudi, l’équipe féminine de football de l’université polytechnique Hauts-de-France a officialisé sa participation à la Coupe du monde universitaire, une compétition organisée tous les deux ans par la Fédération internationale du sport universitaire. Pour disputer la première édition de leur histoire, les 17 joueuses et le staff décolleront le 11 septembre pour se rendre à Dalian, à l’extrême nord-ouest de la Chine où se joue le tournoi.

La phase de groupes commencera six jours après, le 17 septembre. Les joueuses du campus de Valenciennes affronteront les universités de Pékin, Sydney et les Canadiennes de Laval. Pour dévorer ces adversaires coriaces, les plus footballeuses des étudiantes de l’UPHF compteront sur leur expérience du dernier championnat d’Europe où elles avaient échoué en finale contre l’Allemagne.

