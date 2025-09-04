Daniel Levy quitte la présidence de Tottenham après 25 ans

Un quart de siècle, rien que ça !

Dans un communiqué publié ce jeudi soir, Tottenham a annoncé que son président Daniel Levy démissionnait du poste qu’il occupait depuis 2001. Il sera remplacé au poste de « président non exécutif » par Peter Charrington, membre du conseil d’administration des Spurs.

« Je suis extrêmement fier du travail que j’ai accompli avec l’équipe de direction et tous nos employés. Nous avons fait de ce club un poids lourd mondial qui évolue au plus haut niveau. Plus encore, nous avons construit une communauté, a réagi Daniel Levy, aujourd’hui âgé de 63 ans. […] Je tiens à remercier tous les fans qui m’ont soutenu au fil des ans. Le parcours n’a pas toujours été facile, mais des progrès significatifs ont été réalisés. Je continuerai à soutenir ce club avec passion. »

Avec le temps, de moins en moins de fans le soutenaient, la faute à des résultats en dents de scie que la victoire en Ligue Europa n’a pas suffi à effacer et que la 17e place de Premier League à laquelle a échoué Tottenham au terme de la saison précédente est venue enfoncer un peu plus.

On attend maintenant la réaction de Harry Kane.

Un milliardaire brésilien souhaite léguer un pactole à Neymar