L’Olympique lyonnais vise l’équilibre financier d’ici trois ans

On fait le bilan, calmement.

À l’occasion d’une conférence de presse donnée ce mercredi, le directeur général de l’Olympique lyonnais Michael Gerlinger est revenu sur l’été mouvementé qu’a vécu le club rhodanien. Menacé de relégation en Ligue 2, l’OL a finalement sauvé sa tête dans l’élite, en plus de sa place en Ligue Europa. Ce qui ne s’est pas fait sans plomber les finances du club : « On était dans une situation difficile fin juin début juillet. J’ai un peu regardé les chiffres qui étaient déjà publiés sur la situation financière du club depuis la pandémie. L’OL a perdu environ 100 millions d’euros chaque année. En janvier 2025, le club avait déjà perdu plus de 120 millions. »

Rêvons moins grand

Grâce aux « injections de cash » de la nouvelle présidente Michele Kang, l’OL a évité un « scénario de faillite », auquel l’aurait condamné une relégation dans l’antichambre, selon Gerlinger. Son compère directeur technique Matthieu Louis-Jean est quant à lui revenu sur la nécessité de dégraisser le mammouth pour repartir sur des bases financières saines. Ce qui s’est traduit par un mercato particulièrement actif dans le sens des départs : « Ça a été une période de transferts compliquée pour nous. […] On a essayé de travailler ensemble pour faire venir ceux qu’on voulait voir venir avec trois règles : le niveau, l’état d’esprit parce qu’on voulait créer une vraie culture d’équipe et la situation économique. C’est la première fois que je fais un mercato avec un directeur financier », a commenté l’ancien défenseur de Nottingham Forest, sans éluder le cas de Georges Mikautadze, dont le départ a été très mal vécu : « Il était au fait de l’intérêt de Villarreal. Je pense qu’il a compris que l’institution était au-dessus de tout. Il connaissait notre position, il a fait un choix et ça s’est fait presque naturellement. Dans un monde idéal, il voulait rester et on ne voulait pas qu’il parte. »

Si la saison de l’Olympique lyonnais a plutôt bien démarré avec neuf points pris en trois journées, les Gones restent quand même sur un équilibre fragile. Michael Gerlinger assure qu’« un petit peu de budget libre » a été conservé pour se donner « la possibilité de réagir en janvier » si besoin. Une chose est sûre : « On ne prendra plus de risques », jure-t-on du côté de l’OL, où l’on cherche à se montrer optimiste, au point de rêver d’un retour à l’équilibre d’ici trois ans « si on arrive à avoir des droits télé normaux ».

