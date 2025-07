Michele Kang fait le point sur la situation de l’OL

La boss, c’est Michele Kang !

Maintenu en Ligue 1, l’OL est désormais face à un grand chantier. Celui d’assainir ses finances, mais aussi de lancer la prochaine saison du bon pied. Une fois l’assurance de rester en première division acquise, la nouvelle présidente de l’OL, Michele Kang, s’est présentée face à la presse pour expliquer les prochains mois et prochaines échéances des septuples champions de France. « Incroyablement ravie » de la situation et de la « meilleure nouvelle possible », l’Américaine a tenu à remercier le staff, les actionnaires et les prêteurs du club, confiant avoir « travaillé jour et nuit depuis neuf jours » et avoir « tout donné à 110% » . Si elle a rappelé que « le vrai travail commence maintenant », elle s’est ensuite penchée sur les prochains défis du club et le processus pour répondre favorablement à la commission d’appel.

Dans l’impossibilité de divulguer les chiffres exacts des comptes lyonnais car « l’entreprise est cotée en Bourse », elle a précisé que les représentants lyonnais avaient dû répondre « point par point » aux « faiblesses identifiées » par la DNCG. Elle a précisé avoir notamment présenté trois éléments : « La trésorerie disponible suffisante, de nouveaux apports de liquidités de la part des prêteurs et de moi-même, ainsi que des garanties en cas de baisse de la trésorerie ». Des éléments semble-t-il assez convaincants pour le gendarme financier. Alors qu’elle confie avoir dû se plonger dans la compta du club et « apprendre très vite l’état réel de la situation », elle a aussi remercié la DNCG de lui avoir bien expliqué « les règles, leur politique, et la manière dont elles sont appliquées ».

Pleins pouvoirs et ambitions sportives

Kang a aussi précisé que l’ensemble des actionnaires avaient œuvré pour mettre la main à la poche tout autant qu’elle a rassuré sur ses pleins pouvoirs sur le club, sans interventionnisme d’ARES. Aussi présent devant les micros, Michael Gerlinger, le directeur général du club, a lui rassuré les supporters sur les ambitions sportives lyonnaises. « L’objectif reste la qualification européenne. Nous allons nous battre pour cela », a-t-il martelé, ne souhaitant pas s’exprimer sur le cas Malick Fofana.

Le début d’une nouvelle vie à Lyon.

