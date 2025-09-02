- Sondage
Sondage : le mercato va-t-il vous manquer ?
Voilà, c’est (enfin) fini. Près de trois mois de rumeurs, d’insiders, de manigances, de manipulations, de transferts officialisés et tout simplement de gros sous, avec le traditionnel festival du dernier jour. Le mercato est fermé (pas partout, c’est vrai) jusqu’à janvier prochain, place au terrain. Au fond, cette période frénétique va-t-elle vous manquer ?
Le mercato va-t-il vous manquer ?
Oui
Non
