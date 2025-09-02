S’abonner au mag
Sondage : le mercato va-t-il vous manquer ?

SF

Voilà, c’est (enfin) fini. Près de trois mois de rumeurs, d’insiders, de manigances, de manipulations, de transferts officialisés et tout simplement de gros sous, avec le traditionnel festival du dernier jour. Le mercato est fermé (pas partout, c’est vrai) jusqu’à janvier prochain, place au terrain. Au fond, cette période frénétique va-t-elle vous manquer ?

C'est une putain de bonne question !

Le mercato va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
95
9
Quel bilan tirer du mercato de l’OM ?

SF

