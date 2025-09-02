Sondage

Sondage : le mercato va-t-il vous manquer ?

SF le Mardi 02 Septembre à 12:15

Voilà, c’est (enfin) fini. Près de trois mois de rumeurs, d’insiders, de manigances, de manipulations, de transferts officialisés et tout simplement de gros sous, avec le traditionnel festival du dernier jour. Le mercato est fermé (pas partout, c’est vrai) jusqu’à janvier prochain, place au terrain. Au fond, cette période frénétique va-t-elle vous manquer ?