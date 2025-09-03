Ces 10 fratries qui auraient pu prendre la place des Hernandez chez les Bleus

Convoqués en équipe de France malgré des performances récentes loin de leurs standards, les frères Hernandez auraient pu laisser leur place à quelques fratries du foot français ou d’ailleurs.

→ Les frères Thuram

Indiscutables à l’Inter et à la Juve, Marcus et Khephren Thuram ont les reins assez solides pour assumer une double convocation à Clairefontaine. Hein ? Quoi ? Ils y sont déjà ? Next alors !

→ Les frères Lopez

Eux aussi sont nés à Marseille et eux aussi ont un patronyme hispanique. La comparaison avec les frères Hernandez s’arrête là, mais les frères Lopez ont tout du bon coup pour Didier Deschamps. Cadres du Paris FC, de la Ligue 2 à la Ligue 1, les néo-Parisiens ont de l’expérience à revendre et de l’envie à apporter. Si Maxime a déjà évolué avec l’équipe de France espoirs, Julien a lui joué avec les U17 de l’Algérie en 2009 et pourrait bien vite prendre la tangente du côté des Fennecs. À DD de ne pas louper cette opportunité !

→ Les frères Mbappé

Bon, pour Kylian, capitaine et indéboulonnable, passons, le problème est déjà résolu. Mais pour Ethan, l’heure est peut-être venue. Convoqué sans jouer avec les U19 tricolores jusqu’ici, le Lillois compte près d’une vingtaine de matchs pros à 18 ans, dont deux apparitions en Ligue des champions. S’il a été pas mal ralenti par les blessures ces derniers temps, il n’attend plus qu’une convocation chez les A pour exploser et garder un rythme de croisière du niveau international. En plus, son frère pourra se charger de lui faire la visite.

→ Les frères Cheyrou

Ils ne sont peut-être plus tout jeunes, n’ont pas chaussé les crampons depuis quelques années, mais les frères Cheyrou ont un sacré bagage à amener au groupe France. Complémentaires au milieu, ils ne se sont pas non plus trop éloignés du foot depuis leur retraite, puisque Benoît est consultant depuis plusieurs années et que Bruno a bossé à la direction du PSG féminin et de l’OL. Cerises sur le gâteau ? Benoît a été champion de France avec Marseille sous les ordres de Didier Deschamps (le lien vert sur FIFA tu connais), Bruno compte déjà trois capes avec les Bleus et les deux frères cumulent près de 50 matchs en C1. Parfait pour l’expérience européenne chère au double D.

→ Les frères Delamontagne

Bon, certes ils cumulent à eux deux 127 ans, pas vraiment la tendance des derniers rassemblements à Clairefontaine, mais on parle quand même d’un joueur, Patrick, qui s’était fait une place dans notre top 1000 des meilleurs joueurs de Ligue 1 et qui a déjà connu l’équipe de France, et de son cadet, Laurent, 218 matchs et 52 buts avec le Stade rennais au compteur (si le SRFC se cherche toujours un buteur…). Deux frères avec du vécu et de la sagesse, qui ne seront pas de trop pour garder le groupe concentré sur ses objectifs. En plus, sur ses trois sélections, Patrick n’a encore jamais goûté aux joies de la victoire (3 défaites) et mériterait bien d’arracher un petit succès avant de tirer sa révérence. On entend déjà l’aîné débarquer devant Deschamps : « Bah alors ? On convoque pas Patrick ? »

→ Les frères Puel

Ils baignent dans le foot depuis petits, se connaissent sur le bout des doigts, ont tous les deux joué à l’étranger (Roumanie pour Grégoire, Espagne pour Paulin), ont connu les équipes de France jeunes… Les frères Puel sont faits pour l’équipe de France ! Si Grégoire a pris sa retraite après un passage à Villefranche en 2022, il n’a encore que 33 ans, quand Paulin, sans club depuis son départ de Grasse il y a un an, a seulement 28 piges. Loin d’être finis pour le haut niveau, ils pourraient faire banquette en sélection sans broncher et dépanner en cas de besoin.

→ Fréro Delavega

Ils ne sont pas frères, ils sont mêmes séparés, mais est-ce que l’équipe de France a déjà vu meilleur ambianceur de vestiaire que les deux Frérots à la guitare ? Non, certainement pas. Ils pourront même composer l’hymne du Mondial pendant qu’ils feront les coupes de cheveux de leurs partenaires. En bonus ? Ils ont déjà tâté du ballon sur scène, en 2016 !

→ Dupond et Dupont

Déclaration exclusive de Dupond et Dupont à la suite de leur non-sélection pour la fenêtre internationale :

– Dupond : « Didier Deschamps aurait dû nous appeler ! » – Dupont : « Je dirais même plus, Didier Deschamps aurait dû nous appeler ! »

→ Les frères Karabatic

Des rocs défensifs, des leaders par la voix et par l’exemple, des monstres physiques, une expérience dingue entre le PSG et l’équipe de France et en plus leur club les a laissés participer aux JO ! Voilà le duo de frérots qu’il faut aux Bleus ! Avec eux, fini les soirées portes ouvertes, bonjour aux soirées roucoulettes.

→ Antoine Griezmann et Paul Pogba

Comment ça ils ne sont pas frères ? Et ça, c’est quoi alors ? Et les repas de famille ensemble ?

Allez revenez les mecs, s’il vous plaît…

Jules Koundé s’attend à une grosse ambiance face à l’Ukraine