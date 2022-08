Top 1000 : les meilleurs joueurs du championnat de France (850-841)

#842: William Ayache

Vainqueur de deux Coupes de France, demi-finaliste de C2 et du Mondial 1986, international dès ses 22 ans et champion olympique en 1984, Ayache n'a pas été en reste en D1, qu'il a remporté deux fois avec le FC Nantes - vrai morfale au début des années 1980 - à ses balbutiements. Pilier d'un FCN au sommet de son art (cinq fois dans les deux premières places du championnat entre 1980 et 1986), le latéral gauche né en Algérie s'offrira une saison mitigée à Paris, même s'il sera élu joueur juif de l'année 1987, pour son plus grand bonheur : « C'est venu d'un journal local, après la Coupe du monde, racontera-t-il dans L'Équipe. On était deux joueurs, il y avait (Ronny) Rosenthal et moi. C'était sympa de leur part, mais je n'étais pas non plus élu meilleur joueur français... » Il signe ensuite... À l'OM, à cause d'une promesse - évidemment non tenue - de Bernard Tapie. C'est le grand Pape Diouf qui le racontait, dans son autobiographie C'est bien plus qu'un jeu, en 2013 : « Le mensonge, qui pouvait avoir un certain panache, était son mode de management et de négociation, disait Diouf au sujet de Tapie. Pour convaincre [...] William Ayache de signer à l'OM, il lui avait promis qu'il lui prêterait son avion pour aller régulièrement à Nantes. Ayache a signé, mais pour rentrer à Nantes dans sa famille, il s'est abonné à Air Inter, comme tout le monde. » Ayache ne disputera que 24 matchs dans la cité phocéenne avant de partir écumer les clubs de l'Hexagone pour boucler une carrière 100% française. En revanche, toujours aucun lien de parenté connu avec Jennifer Ayache, chanteuse du groupe Superbus.