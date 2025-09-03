Disasi, Kimpembe, Sterling, Tel... Ces gros noms ne joueront pas la C1 2025-2026

Sacré football moderne.

Les 36 clubs disputant la phase de ligue de Ligue des champions ont chacun communiqué leur liste des 25 joueurs qui disputeront la Ligue des champions cette saison. Et certains noms ronflants sont assurés de regarder la compétition depuis leur canapé. Dans les clubs français participants, ils s’appellent Presnel Kimpembe, Neal Maupay, Amine Harit ou Krépin Diatta. Ni Mathys Tel, ni James Maddison (blessé aux ligaments croisés) ni Yves Bissouma ne font partis de la liste de Tottenham.

Palme d’or pour Chelsea

Chelsea fait évidemment fort : ni Roméo Lavia (acheté pourtant 60 millions d’euros), ni Axel Disasi (45 millions), ni Dário Essugo (22 patates) ni Raheem Sterling (56 millions) ni Facundo Buonanotte (20) ne joueront pas la Ligue des champions cette année. Ce dernier peut tirer la tronche. En effet, lorsqu’il est arrivé à Chelsea, en provenance de Brighton, il avait annoncé rêver de cette compétition sur le site de son nouveau club : « Bien sûr, j’aurai l’occasion de jouer pour la première fois en Ligue des champions, ce qui sera un grand défi. » Une séance de rattrapages durera jusqu’au 5 février 2026, c’est-à-dire après le mercato d’hiver, indique l’UEFA. Chaque équipe pourra alors inscrire sur sa liste au maximum trois nouveaux joueurs.

Vivement la saison prochaine.

