  • Ballon d’or 2025

Le père de Lamine Yamal s’insurge après la deuxième place de son fils au Ballon d’or

MBC
Le père de Lamine Yamal s’insurge après la deuxième place de son fils au Ballon d’or

Le padre a la mine déconfite.

Vainqueur du trophée Kopa et deuxième du Ballon d’or 2025, Lamine Yamal a vécu une soirée riche en émotions ce lundi. Après sa saison exceptionnelle, le prodige espagnol est resté assis au premier rang du théâtre du Châtelet lorsque Ronaldinho a annoncé le lauréat de cette édition, un certain Ousmane Dembélé. Le dénouement de cette soirée n’a absolument pas plu au père du joueur du Barça.

« Quelque chose de très étrange s’est produit »

Interrogé à la fin de la cérémonie sur El Chiringuito TV, Mounir Nasraoui estime que « personne ne rivalisait avec Lamine. Je crois qu’il est le meilleur joueur du monde et je ne dis pas ça parce que c’est mon fils. C’était une occasion unique de le gagner, mais quelque chose de très étrange s’est produit. C’est le plus grand préjudice moral causé à un être humain. »

À 18 ans, Yamal et son père devraient s’en remettre et vivront d’autres cérémonies, avec le désir toujours plus grand de repartir, cette fois, avec le Balón de oro.

Papa poule.

Aitana Bonmati confisque une troisième fois le Ballon d’or féminin

MBC

