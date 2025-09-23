Quand Achraf Hakimi et Nuno Mendes se chamaillent avec le public du Vélodrome

La rivalité est morte ? Pas encore.

Défaits 1-0 sur la pelouse du Vélodrome ce lundi soir, les Parisiens ont été piégés par les Marseillais, 14 ans après la dernière victoire de l’OM à domicile lors d’un Classique en Ligue 1. Forcément chambrés par les supporters marseillais, Nuno Mendes et Achraf Hakimi n’ont pas résisté à l’envie de répondre. Le Portugais s’est contenté de pointer du doigt le badge de champion d’Europe des Parisiens.

🔴🔵 Nuno Mendes qui montre le badge aux supporters de l'om après leur titre de champions du monde hier soir. 👀🏆@brutofficiel / #TeamPSG pic.twitter.com/4MAfvC9nqd — ParisTeam (@Paristeamfr) September 23, 2025

Hakimi, entre réponse salée et fraternité

En rentrant au vestiaire, Hakimi a été un peu plus virulent que son homologue du côté gauche. Face au chambrage marseillais, le Marocain a lâché un très simple : « Vous allez finir deuxièmes, ferme ta bouche. » Une deuxième place en mai prochain, pas sûr que les Marseillais crachent dessus, à vrai dire.

Hakimi : « Vous allez finir deuxième ferme ta bouche » 😂😂😂😂 #OMPSG pic.twitter.com/gojkxDVyco — ParisTeam (@Paristeamfr) September 23, 2025

Quelques minutes plus tard, le latéral parisien a été aperçu dans les couloirs du Vélodrome en compagnie de ses adversaires du soir et compatriotes en sélection, Nayef Aguerd (unique buteur de la rencontre) et le milieu de terrain Bilal Nadir.

𝗕𝗶𝗹𝗮𝗹 𝗡𝗮𝗱𝗶𝗿 𝘅 𝗔𝗰𝗵𝗿𝗮𝗳 𝗛𝗮𝗸𝗶𝗺𝗶 𝘅 𝗡𝗮𝘆𝗲𝗳 𝗔𝗴𝘂𝗲𝗿𝗱 dans le couloir du Vélodrome après le Classique ! 🇲🇦 Tellement de talent dans cette sélection... pic.twitter.com/p3ojHPa5Ck — Footballogue (@Footballogue) September 22, 2025

Les copains d’abord.

