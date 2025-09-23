S’abonner au mag
Quand Achraf Hakimi et Nuno Mendes se chamaillent avec le public du Vélodrome

La rivalité est morte ? Pas encore.

Défaits 1-0 sur la pelouse du Vélodrome ce lundi soir, les Parisiens ont été piégés par les Marseillais, 14 ans après la dernière victoire de l’OM à domicile lors d’un Classique en Ligue 1. Forcément chambrés par les supporters marseillais, Nuno Mendes et Achraf Hakimi n’ont pas résisté à l’envie de répondre. Le Portugais s’est contenté de pointer du doigt le badge de champion d’Europe des Parisiens.

Hakimi, entre réponse salée et fraternité

En rentrant au vestiaire, Hakimi a été un peu plus virulent que son homologue du côté gauche. Face au chambrage marseillais, le Marocain a lâché un très simple : « Vous allez finir deuxièmes, ferme ta bouche. » Une deuxième place en mai prochain, pas sûr que les Marseillais crachent dessus, à vrai dire.

Quelques minutes plus tard, le latéral parisien a été aperçu dans les couloirs du Vélodrome en compagnie de ses adversaires du soir et compatriotes en sélection, Nayef Aguerd (unique buteur de la rencontre) et le milieu de terrain Bilal Nadir.

Les copains d’abord.

