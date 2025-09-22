- Ballon d'or 2025
Notre classement complet du Ballon d'or 2025 a fuité
Pour les plus pressés, ceux qui veulent profiter de leur lundi pour taper un five ou regarder OM-PSG, voici en exclusivité notre classement complet du Ballon d'or 2025.
30. Alessandro Bastoni (Italie, Inter Milan)
29. Luís Henrique (Brésil, Marseille/???)
28. Téji Savanier (France, Montpellier)
27. Willian Pacho (Equateur, Paris Saint-Germain)
26. Andre Onana (Cameroun, Manchester United/Trabzonspor)
25. Georges Mikautadze (Géorgie, Lyon/Villarreal)
24. Wilfried « Chokbar » Singo (Côte d’Ivoire, Monaco/Galatasaray)
23. Adrien Rabiot (France, Marseille/AC Milan)
22. Marco Bizot (Pays-Bas, Brest/Aston Villa)
21. Didier Ndong (Gabon, Esteghlal)
20. Diogo Jota (Portugal, Liverpool)
19. Benjamin Bourigeaud (France, Al-Duhail)
18. Jonathan David (Canada, Lille/Juventus)
17. Ilan Kebbal (Algérie, Paris FC)
16. Manu Koné (France, AS Roma)
15. Chisom Golden Anasoh (Nigeria, Nação)
14. Josepmir Ballón (Pérou, Coopsol)
13. Marquinhos (Brésil, Paris Saint-Germain)
12. Nick Woltemade (Allemagne, Stuttgart/Newcaslte)
11. Esteban Lepaul (France, Angers/Rennes)
10. Gauthier Hein (France, Metz)
9. Hans Vanaken (Belgique, Bruges)
8. Nicolas Pallois (France, Nantes/Reims)
7. Robert Pirès (France, consultant)
6. Rayan Cherki (France, Lyon/Manchester City)
5. João-Victor Ruiz (Portugal-Espagne, Paris Saint-Germain)
4. Pierre Lees-Melou (France, Brest/Paris FC)
3. Diego Trégoat (France, AS Villers-Houlgate Côte Fleurie, SU Dives-Cabourg)
2. Gaëtan « le GAËT » Courtet (France, Dunkerque, Ajaccio)
1. Lionel « le GOAT » Messi (Argentine, Inter Miami)
Auraient pu être cités : Jude Bellingham (Angleterre, Real Madrid), Ousmane Dembélé (France, Paris Saint-Germain), Gianluigi Donnarumma (Italie, Paris Saint-Germain/Manchester City), Désiré Doué (France, Paris Saint-Germain), Denzel Dumfries (Pays-Bas, Inter Milan), Serhou Guirassy (Guinée, Borussia Dortmund), Erling Haaland (Norvégien, Manchester City), Clément Gavard (France, So Foot Club), Viktor Gyökeres (Suède, Sporting/Arsenal), Achraf Hakimi (Maroc, Paris Saint-Germain), Harry Kane (Angleterre, Bayern Munich), Khvicha Kvaratskhelia (Géorgie, Napoli/Paris Saint-Germain), Robert Lewandowski (Pologne, FC Barcelone), Alexis Mac Allister (Argentine, Liverpool), Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan), Scott McTominay (Écosse, Napoli), Kylian Mbappé (France, Real Madrid), Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain), Pedri (Espagne, FC Barcelone), Cole Palmer (Angleterre, Chelsea), Michael Olise (France, Bayern Munich), Raphinha (Brésil, FC Barcelone), Declan Rice (Angleterre, Arsenal), Mohamed Salah (Égypte, Liverpool) Virgil Van Dijk (Pays-Bas, Liverpool), Vinicius JR (Brésil, Real Madrid), Florian Wirtz (Allemagne, Leverkusen/Liverpool), Lamine Yamal (Espagne, FC Barcelone).Les bonnes recettes de Bournemouth
Par la rédaction de So Foot