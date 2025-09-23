Ronaldinho et Lionel Messi félicitent Ousmane Dembélé pour son Ballon d’or

Dix Ballons d’or à eux trois.

Ousmane Dembélé a rejoint le cercle des Ballons d’or, vingt ans après Ronaldinho, qui lui a remis le trophée ce lundi soir. Le Brésilien, lui aussi passé par le FC Barcelone et le PSG, a comme Dembouz remporté le triplé ultime : Ballon d’or – Ligue des champions – Coupe du monde. Ronnie a tenu à féliciter les lauréats de la soirée, dont le nouveau Ballon d’or, dans un post sur Instagram.

« Merci pour l’invitation, plein de bons souvenirs ce soir !!! Félicitations Aitana Bonmati et Ousmane Dembélé pour avoir été couronnés par le Ballon d’or, ainsi qu’à tous les joueurs et joueuses récompensés et nommés… vous êtes le présent et l’avenir de notre football. »

Le cachet du maître

Dembélé ne l’a jamais caché, son idole est Lionel Messi, avec lequel il a notamment eu l’occasion de jouer pendant quatre saisons au Barça. Habitué à brandir le Ballon d’or, Leo Messi a été à la place du Français à huit reprises et a lui aussi salué son ancien coéquipier, en commentant son post Instagram : « Grand Ous ! Je suis très heureux pour toi. Tu le mérites ! » Désormais dans la même cour, celle des grands, Dembélé devient après La Pulga le quatrième Ballon d’or de la Ligue 1.

Messi was one of the first to comment on Dembélé’s post about his Ballon d’Or win 🤗❤️ Dembélé, in his speech after winning the Ballon d’Or: "Thanks to all the clubs I’ve played for. I achieved my dream of playing for Barcelona, I played alongside legends like Lionel Messi and… pic.twitter.com/YKtw2JDcMW — 433 (@433) September 23, 2025

Tuto pour gagner le Ballon d’or : jouer pour le Barça et le PSG.

