Lionel Messi remporte le Ballon d’or pour la huitième fois !

Le Grand 8.

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et donc 2023. Lionel Messi est encore un peu plus entré dans la légende en remportant son huitième Ballon d’or ce lundi soir au théâtre du Châtelet. Il succède à Karim Benzema et se voit récompensé d’une saison grandiose marquée par le succès de l’Argentine en Coupe du monde l’hiver dernier. Il n’y a plus l’ombre d’un doute, La Pulga devient le plus grand joueur de l’histoire du ballon rond, et ce trophée est symbolique et vient entériner une carrière hors du commun, faisant de lui le footballeur le plus titré de l’histoire individuellement.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR! Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Le classement en intégralité :

30/ Ruben Dias

29/ Randal Kolo Muani

28/ Martin Ødegaard

27/ Nicolo Barella

26/ Jamal Musiala

25/ Josko Gvardiol

24/ Bukayo Saka

23/ André Onana

22/ Kim Min-jae

21/ Antoine Griezmann

20/ Lautaro Martinez

19/ Harry Kane

18/ Jude Bellingham

17/ Khvicha Kvaratskhelia

16/ Karim Benzema

15/ Emiliano Martinez

14/ Ilkay Gündogan

13/ Yassine Bounou

12/ Robert Lewandowski

11/ Mohamed Salah

10/ Luka Modric

9/ Bernardo Silva

8/ Vito Osimhen

7/ Julian Alvarez

6/ Vinicius Jr

5/ Rodri

4/ Erling Haaland

3/ Kylian Mbappé

2/ Erling Haaland

1/ Lionel Messi

