Ousmane Dembélé, le quatrième Ballon d’or pour la Ligue 1

Ousmane Dembélé est devenu le sixième joueur français à poser ses mains sur le Ballon d’or, ce lundi soir, au théâtre du Châtelet. Encore plus rare, en près de 70 ans d’existence : c’est seulement le quatrième à décrocher la timbale en évoluant dans la merveilleuse Ligue 1.

Le premier ? Il avait fallu attendre 1991 et le sacre de Jean-Pierre Papin, couronné avec l’OM l’année où le club phocéen échoue en finale de Ligue des champions contre l’Étoile rouge de Belgrade. Le tout à 28 ans, comme un certain Dembouz.

Papin, Weah, Messi et Dembélé

Raymond Kopa, lui, l’avait soulevé lors de son aventure au Real Madrid, en 1958, alors que Michel Platini en avait raflé trois en étant à la Juventus (comme Zinédine Zidane une dizaine d’années plus tard).

Ousmane Dembélé is the 2025 Ballon d'Or Winner

Les autres lauréats made in Ligue 1? Le Liberien George Weah en 1995, parti à l’AC Milan après avoir fait le doublé Coupe de la Ligue-Coupe de France avec le PSG. Le premier Ballon d’or pour un non-Européen, alors qu’il avait fallu attendre… 2023 et Lionel Messi, surtout récompensé pour son triomphe à la Coupe du monde au Qatar pour avoir un joueur du championnat de France Balón de oro.

Ousmane Dembélé, sacré des deux pieds