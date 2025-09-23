Ce qu'il faut retenir de la cinquième journée de Ligue 1

La rencontre de la cinquième journée

Le lundi soir, le lendemain de fortes pluies, ils étaient quand même 66 190 spectateurs au Vélodrome pour encourager l’Olympique de Marseille dans le Classique. Dans une ambiance à filer des acouphènes à n’importe qui, les Olympiens ont réalisé une excellente entame de match, ont ouvert le score, puis ont laissé le ballon au PSG, en proposant beaucoup de pressing et des transitions rapides. La frappe d’Achraf Hakimi, sauvée par Gerónimo Rulli en seconde période, aurait pu tout changer, mais le plan de Roberto De Zerbi a parfaitement fonctionné. Paris est resté sans marqué à l’extérieur en Ligue 1 depuis janvier 2023 et un match à Rennes, et voilà l’OM qui empoche sa première victoire à domicile contre son ennemi en championnat depuis 14 ans. Et Nantes garde son record d’invincibilité de 1995 (au moins) une saison de plus.

Le joueur de la cinquième journée

Si Florian Thauvin et Ludovic Ajorque, les deux meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité, auraient pu figurer dans cette rubrique, une autre jolie histoire a embelli ce week-end prolongé de Ligue 1. Celle d’un joueur de seulement 22 ans, mais qui a déjà perdu pas mal de temps. Double buteur contre Metz (5-2) ce week-end, Ansu Fati a permis de laver (un peu) l’affront de l’énorme défaite monégasque subie à Bruges en Ligue des champions (1-4). En marquant 38 secondes après ses débuts en Ligue 1, le joueur prêté avec option d’achat par le Barça réussit parfaitement ses débuts en Ligue 1. Grâce à son apport, la victoire permet à un Monaco loin d’être parfait de s’installer pour une semaine en tête de la Ligue 1 en compagnie de Paris, Lyon et Strasbourg. Paradoxal.

L’action de la cinquième journée

« Auxerre, c’est le Brésil. » À l’Abbé-Deschamps, les Bourguignons ont sans doute marqué le plus beau but de la cinquième journée pour s’imposer en infériorité numérique devant Toulouse (1-0). Le mouvement émane de Kevin Danois, déjà étincelant mais malchanceux contre Monaco (1-2) mi-septembre. Face à toute la défense toulousaine ou presque, sa combinaison avec Elisha Owusu, Sékou Mara, Lassine Sinayoko puis Danny Namaso, buteur d’un ingénieux ballon piqué au-dessus de Guillaume Restes. Moins emballant dans le jeu mais plus solide que face à Nantes (0-1), Nice (1-3) ou Monaco, bien aidé par les retours comme titulaire de Francisco Sierralta et Donovan Léon en défense, Auxerre a mis fin à une série de trois défaites malheureuses.

Le come-back de la cinquième journée

La dernière fois qu’il avait marqué en Ligue 1, Nicolas Sarkozy était président, le Over the rainbow et Rolling in the Deep d’Israel Kamakawiwoʻole et d’Adele signaient la fin des CD et les manteaux à fourrure parsemaient les armoires. Buteur contre Rennes au bout du temps additionnel, Youssef El-Arabi inscrit son premier but en Ligue 1 depuis… la saison 2010-2011. Il y a 14 ans, l’international marocain avait terminé troisième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Moussa Sow et Kevin Gameiro. Les deux sont désormais à la retraite désormais et El-Arabi prolonge le plaisir et montre tous ses talents de renard des surfaces. Il n’avait pourtant eu le droit qu’à onze petites minutes de jeu cette saison, mais qu’importe. Pour arracher le match nul à la Beaujoire contre Rennes, l’attaquant de 38 ans a provoqué un penalty (manqué par Matthis Abline), puis est devenu plus vieux buteur de l’histoire du FC Nantes. Joli.

Le chiffre de la cinquième journée

Trois, comme le nombre de pénaltys manqués lors de cette journée. Est-ce parce que Brice Samba est un expert en la matière ? Après son arrêt sur Matthis Abline, le gardien rennais en a déjà sauvé trois en 2025. Donovan Léon, décisif devant Frank Magri, en a déjà sauvé deux cette année. Est-ce parce que les Toulousains Frank Magri et Yann Gboho se sont embrouillés avant de tirer ? Ou est-ce simplement de la malchance ? Abdoulaye Touré, monsieur panenka, a touché l’équerre ce week-end lors du match nul entre Le Havre et Lorient (1-1). En tous cas, les tireurs vont devoir régler la mire : sur 24 penaltys tirés cette saison en Ligue 1, dix tentatives ont déjà échoué.

