Un nouveau blessé à déplorer à Arsenal

L’infirmerie, le vestiaire bis des Gunners.

Encore un genou qui lâche à Arsenal. Cette fois, c’est celui de Noni Madueke. L’ailier anglais, recruté cet été à Chelsea pour 55,4 millions d’euros, sera absent environ deux mois, selon The Athletic.

Touché dès les premières minutes du nul 1-1 contre Manchester City dimanche, le joueur de 23 ans a dû céder sa place à la pause à Bukayo Saka qui, lui, sortait tout juste de l’hosto.

Bienvenue à Madueke dans la clinique ambulante d’Arsenal. L’infirmerie des Gunners est déjà pleine à craquer, Kai Havertz traîne toujours son genou récalcitrant, Gabriel Jesus se morfond avec ses ligaments croisés et Martin Ødegaard jongle avec une épaule en miettes.

Ne touchez pas à Will Saliba.

Bernardo Silva estime que Manchester City a été lésé pour le match contre Arsenal

