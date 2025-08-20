Arsenal à la recherche de sang neuf après la blessure de Kai Havertz

Aïe Havertz.

Nouveau coup dur pour Arsenal : Kai Havertz s’est récemment blessé au genou et devrait être absent de l’effectif un certain temps, selon les informations de The Athletic. Les Gunners seraient donc activement à la recherche de son remplaçant au poste d’avant-centre sur le marché des transferts.

Si Viktor Gyökeres a bien été signé par le club londonien contre 75 millions d’euros fin juillet, on imagine que sa prestation plutôt décevante face à Manchester United (0 tir cadré en 60 minutes) a dû motiver les dirigeants d’Arsenal à lui trouver une doublure de qualité d’ici à la fin du mercato.

Une blessure de plus

La malédiction qui a rempli l’infirmerie d’Arsenal la saison dernière ne semble pas avoir été brisée. C’est la deuxième blessure de l’international allemand en 2025, après sa déchirure aux ischio-jambiers en février dernier qui l’avait éloigné des terrains près de trois mois.

L’autre avant-centre des Gunners, Gabriel Jesus, a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur en janvier et son retour sur les pelouses ne semble toujours pas être d’actualité. Mikel Arteta avait alors dû composer avec le milieu de terrain Mikel Merino au poste de numéro neuf pour une bonne partie de la saison.

Et s’ils allaient chercher Jamie Vardy ?

