La belle dissertation de Mathieu Flamini sur le football

Une source d’inspiration pour toutes les futures causeries.

À la retraite depuis son départ de Getafe en 2019, Mathieu Flamini dirige GFBiochemicals, une entreprise leader dans la biochimie durable pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce mardi, l’ancien de l’OM et d’Arsenal n’a pas parlé de développement durable, de fresque du climat ou de Marine Tondelier, mais bien de sa « plus grande passion » : le football.

La thèse sur les épaules

Sur son compte X, Flamini a partagé sa réflexion sur « un sport magnifique », exprimant sa tristesse « pour un jeu qui, récemment s’est éloigné de sa raison d’être. » Après ces mots d’introduction, le plus philosophe des footballeurs a entamé son plan thèse, antithèse synthèse digne d’Arthur Schopenhauer. « Le football n’a jamais été seulement une question de buts. Il s’agit de donner à chaque enfant (quels que soient son origine, sa religion ou son statut économique) la conviction qu’il peut accomplir quelque chose d’extraordinaire. Mais de plus en plus, nous vivons dans une société qui décourage les grands rêves. Où l’on dit aux enfants que leurs aspirations sont irréalistes. Où le cynisme remplace le possible. Cela va à l’encontre de tout ce que le football devrait représenter. »

« Ce sport a un pouvoir fédérateur inégalé ! Quand 22 joueurs entrent sur le terrain, les divisions disparaissent. Riches, pauvres, toutes confessions, toutes nations… Soudain, nous parlons tous le même langage universel. C’est précieux dans notre monde divisé. Et cette plateforme implique une responsabilité… Les institutions, les clubs et les athlètes du football ont un devoir qui va bien au-delà du simple divertissement. Des milliards d’yeux nous observent. Quelle opportunité de promouvoir un changement positif et d’apporter de l’amour aux communautés du monde entier ! »

« Élever le football au rang de symbole d’espoir »

Flamini termine sa démonstration par évoquer le rôle prépondérant que peut avoir le football dans nos sociétés. « Je suis blessé lorsque notre beau sport ne joue pas son rôle de leader et ne défend pas des causes importantes. J’ai toujours essayé d’utiliser ma voix et ma plateforme pour l’égalité et des causes importantes… Mon engagement demeure aujourd’hui : élever le football au rang de symbole d’espoir. Nous rappeler à tous pourquoi nous sommes tombés amoureux de ce beau sport. Parce que, le football n’est pas qu’un divertissement. C’est une transformation. C’est une unité. C’est possible. C’est un rêve. Et ça vaut la peine de se battre.»

Football is my deepest love. Always has been. Always will be. I'd like to share some reflections on this beautiful game (and how we can use it as a force for good)... I think very often about what football has meant to me throughout my life, and recently, I feel sad to see… pic.twitter.com/sNs4yKfylK — Mathieu flamini (@mathieuflamini) September 23, 2025

TB, 20/20.

