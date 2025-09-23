Après OM-PSG, un agent de sécurité a mis un coup à Lucas Beraldo

Moment de liesse attendu, moment de chaos servi.

Au coup de sifflet final du Classique ce lundi soir, remporté par l’OM face au PSG (1-0), quatorze ans après la dernière victoire phocéenne à domicile en championnat, la communion avec le Vélodrome a failli virer au règlement de comptes. Alors que les Marseillais s’apprêtaient à exulter, un agent de sécurité a donné un coup à Lucas Beraldo au milieu d’un attroupement déjà électrique, comme on peut le voir sur la vidéo d’un journaliste de football.fr.

OM-PSG qui se finit en bagarre entre un agent de sécurité (?) et des joueurs du PSG. Il bouscule Marquinhos et essaie de gifler Beraldo, Hakimi arrive à repousser l'agent. #OMPSG pic.twitter.com/GLbfHXKtxW — JS Grond-Tran (@JS_Grond) September 22, 2025

Une baston avant la fête

Tout est parti d’un regroupement côté tribune Ganay, Hakimi, Marquinhos, Ruiz et Kvaratskhelia en mode vigiles de substitution face à un stadier enragé. Leurs coéquipiers Mendes et Beraldo débarquent en renfort, et c’est le défenseur brésilien qui récolte un coup bien réel de la part du monsieur sécurité, comme rapporté par RMC Sport. Il faudra l’intervention d’un Marseillais, Matt O’Riley, pour calmer le jeu. Pendant ce temps-là, la tribune ajoutait son lot de chambrage, histoire d’épicer encore un peu plus le moment.

Le pouvoir est renversé.

