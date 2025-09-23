S’abonner au mag
  • France
  • J5
  • OM
  • PSG (1-0)

Après OM-PSG, un agent de sécurité a mis un coup à Lucas Beraldo

SF
Après OM-PSG, un agent de sécurité a mis un coup à Lucas Beraldo

Moment de liesse attendu, moment de chaos servi.

Au coup de sifflet final du Classique ce lundi soir, remporté par l’OM face au PSG (1-0), quatorze ans après la dernière victoire phocéenne à domicile en championnat, la communion avec le Vélodrome a failli virer au règlement de comptes. Alors que les Marseillais s’apprêtaient à exulter, un agent de sécurité a donné un coup à Lucas Beraldo au milieu d’un attroupement déjà électrique, comme on peut le voir sur la vidéo d’un journaliste de football.fr.

Une baston avant la fête

Tout est parti d’un regroupement côté tribune Ganay, Hakimi, Marquinhos, Ruiz et Kvaratskhelia en mode vigiles de substitution face à un stadier enragé. Leurs coéquipiers Mendes et Beraldo débarquent en renfort, et c’est le défenseur brésilien qui récolte un coup bien réel de la part du monsieur sécurité, comme rapporté par RMC Sport. Il faudra l’intervention d’un Marseillais, Matt O’Riley, pour calmer le jeu. Pendant ce temps-là, la tribune ajoutait son lot de chambrage, histoire d’épicer encore un peu plus le moment.

Le pouvoir est renversé. 

Deschamps charrie DJ Snake après la victoire de l’OM

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé mérite-t-il son Ballon d'or ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
81
22
10
Revivez Marseille-Paris (1-0)
Revivez Marseille-Paris (1-0)

Revivez Marseille-Paris (1-0)

Revivez Marseille-Paris (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!