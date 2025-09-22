S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J5
  • OM-PSG (1-0)

Roberto De Zerbi : « Je suis venu pour battre le PSG, l’équipe qui représente le pouvoir »

CG
Roberto De Zerbi : « Je suis venu pour battre le PSG, l’équipe qui représente le pouvoir »

Pendant ce temps-là, c’est aussi la fête à Marseille.

Ce lundi soir, l’OM a mis fin à une disette de 14 ans sans victoire au Vélodrome contre le PSG (1-0) pour remonter à la 6e place au classement et revenir à trois points des leaders à 12 points menés par Monaco. Forcément, c’était le feu dans les tribunes phocéennes.

« On doit apprécier ce qui se passe dans ce stade. Finalement, la victoire est méritée contre une équipe qui marque son époque comme l’AC Milan de Sacchi avait pu le faire, une équipe qui joue un football différent, ce qui rajoute de la valeur à la prestation de mes joueurs », notait Roberto De Zerbi en conférence de presse dans des propos rapportés par L’Équipe.

« Si on bat Paris et qu’on arrive en claquettes contre Strasbourg… »

Le technicien italien a même parlé « d’une des plus belles journées » depuis son arrivée. «  Je suis venu pour le Vélodrome et pour battre le PSG, l’équipe qui représente le pouvoir, qui gagne sans rival depuis des années, ce que je n’accepte pas dans ma philosophie, s’est enflammé RDZ. Mais on n’a rien fait jusqu’ici : le plus important, c’est vendredi à Strasbourg pour faire un pas de plus vers l’objectif qui est de construire une grande équipe. […] J’ai déjà menacé les joueurs, ils le savent. Si on bat Paris et qu’on arrive en claquettes contre Strasbourg, c’est qu’on n’est pas une grande équipe. »

Vivement la vérité de la Meinau.

Les notes d’OM-PSG

CG

