Olivier Létang explique pourquoi il a quitté Bollaert avant la fin du match

La fricadelle n’est pas passée.

Samedi, le LOSC a subi une lourde défaite (3-0) dans le derby du Nord, mais ce n’est pas seulement le score qui fait parler. Olivier Létang, le président lillois, a été accueilli de manière virulente à Bollaert, avec une banderole le qualifiant de « Suceur du PSG, leader d’un club détesté, petit chien de la LFP, Létang modernes sont à gerber ». Pourtant, Létang assure que ce n’est pas pour cette provocation qu’il a quitté le stade avant la fin du match.

Une frustration liée aux joueurs

« Cette banderole fait partie du folklore d’un derby. Ce n’est pas à cause de cela que j’ai quitté le stade avant la fin. La raison, c’est que je n’ai pas aimé le comportement, l’attitude de nos joueurs. Nous n’avons pas disputé un derby. J’étais très agacé par cela », a expliqué Létang à Ici Nord.

Cette première défaite arrive à quelques jours de l’entrée en lice du LOSC en Ligue Europa contre Brann, un rendez-vous où Bruno Genesio espère une réaction rapide. « Si c’est une alerte et que ça nous permet de réagir dès jeudi chez nous en Coupe d’Europe, ce sera bénéfique », ajoutait le coach des Dogues.

Et qui dit Coupe d’Europe dit… retour de Pep Genesio.

Lens s’offre le derby du Nord