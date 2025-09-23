L’Amour est dans le pré plus fort que le Ballon d’or

Une audience « exceptionnelle ».

Ce lundi soir, le sacre d’Ousmane Dembélé a enregistré plus d’1,6 million de téléspectateurs en moyenne selon Médiamétrie, comme le rapporte Le Parisien. Un nombre de personnes supérieur à la population de pays comme le Bahreïn, l’étrange monarchie d’Eswatini ou encore le Bhoutan, connu pour son indice de bonheur national brut et son célèbre club, le Thimphu City FC.

Quatrième programme du soir

Malgré ce score, la cérémonie ne bat pas le record de l’édition 2022 où 1,98 million de téléspectateurs avaient été enregistrés pour la victoire de Karim Benzema. Surtout, elle termine seulement quatrième des audiences du soir en prime time, derrière Alice Nevers sur TF1, L’Amour est dans le pré sur M6 ou encore la nouvelle série de France 2, La Vallée fracturée.

Heureusement, le public français a préféré écouter le discours d’Ousmane Dembélé que de regarder les énièmes aventures d’Ethan Hunt dans Mission Impossible Fallout sur W9, Kaamelott sur 6Ter ou Le Sixième Enfant sur France 3. Trois programmes surclassés par la 69e édition du Ballon d’or.

Que les Marseillais baissent d’un ton : les audiences pour leur victoire contre le PSG ne peuvent être comptabilisées par Médiamétrie.

Aitana Bonmatí, le choix de la paresse