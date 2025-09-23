Nuno Tavares s’est échappé en plein derby de Rome

En voilà un qui ne voulait pas rater le coup d’envoi de Paris FC-Strasbourg sur Ligue 1+.

Dimanche dernier, la Lazio s’inclinait dans le derby romaine sur la plus petite des marges face à l’AS Roma. Une défaite collective pour les Biancocelesti, mais qui doit beaucoup à Nuno Tavares. L’ancien latéral de l’OM s’est en effet distingué dès la 38e minute d’un joli cafouillage dans sa surface de réparation, filant un beau coup de main à Lorenzo Pellegrini pour ouvrir le score pour la Louve.

🇮🇹💥 Lorenzo Pellegrini (29) with the decisive goal for Roma in the Derby della Capitale against Lazio! 🤩 pic.twitter.com/41phUG1IMt — EuroFoot (@eurofootcom) September 22, 2025

Ce mardi, La Gazzetta dello Sport a évoqué les conséquences de cette erreur, qui vaut beaucoup trop cher aux yeux de Maurizio Sarri. L’ancien banquier a profité de la mi-temps pour remplacer Tavares par un autre Pellegrini, Luca. Face au choix de son coach, le Portugais a quitté le stade avant la fin du match.

Comment perdre la confiance de son coach en une leçon

Toujours selon La Gazzetta dello Sport, le latéral aurait eu une grosse altercation avec ses coéquipiers, qui l’auraient accusé de multiples erreurs en plus de celle ayant coûté le but . Sarri, qui a pourtant milité pour la signature définitive du joueur de 25 ans appartenant à l’époque à Arsenal, voudrait désormais le reléguer sur le banc, et ce dès le prochain match face au Genoa lundi prochain.

Le faire entrer en jeu, peut-être le meilleur moyen de s’assurer de sa présence jusqu’à la fin.

