S’abonner au mag
  • Serie A
  • J4
  • Lazio-Roma (0-1)

Nuno Tavares s’est échappé en plein derby de Rome

KM
Nuno Tavares s’est échappé en plein derby de Rome

En voilà un qui ne voulait pas rater le coup d’envoi de Paris FC-Strasbourg sur Ligue 1+.

Dimanche dernier, la Lazio s’inclinait dans le derby romaine sur la plus petite des marges face à l’AS Roma. Une défaite collective pour les Biancocelesti, mais qui doit beaucoup à Nuno Tavares. L’ancien latéral de l’OM s’est en effet distingué dès la 38e minute d’un joli cafouillage dans sa surface de réparation, filant un beau coup de main à Lorenzo Pellegrini pour ouvrir le score pour la Louve.

Ce mardi, La Gazzetta dello Sport a évoqué les conséquences de cette erreur, qui vaut beaucoup trop cher aux yeux de Maurizio Sarri. L’ancien banquier a profité de la mi-temps pour remplacer Tavares par un autre Pellegrini, Luca. Face au choix de son coach, le Portugais a quitté le stade avant la fin du match.

Comment perdre la confiance de son coach en une leçon

Toujours selon La Gazzetta dello Sport, le latéral aurait eu une grosse altercation avec ses coéquipiers, qui l’auraient accusé de multiples erreurs en plus de celle ayant coûté le but . Sarri, qui a pourtant milité pour la signature définitive du joueur de 25 ans appartenant à l’époque à Arsenal, voudrait désormais le reléguer sur le banc, et ce dès le prochain match face au Genoa lundi prochain.

Le faire entrer en jeu, peut-être le meilleur moyen de s’assurer de sa présence jusqu’à la fin.

La Roma braque le derby

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé mérite-t-il son Ballon d'or ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
81
29

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!