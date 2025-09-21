La Roma braque le derby

Dominée une large partie de la rencontre, l’AS Roma remporte finalement le derby (0-1) face à une formation de la Lazio qui connaît un début de saison très compliqué.

Lazio 0-1 AS Roma

But : Pellegrini (38e) pour la Roma

Expulsion : Belahyane (85e) pour la Lazio

L’Olympique de Marseille en a fait l’amère expérience : Nuno Tavares sait faire une première bonne impression. Étincelant lors des premiers matchs, le Portugais sait se mettre dans la poche le public à ses débuts. C’est ce qui est arrivé à l’OM lors de la saison 2022-2023 où il a marqué à 3 reprises lors de ses 4 premiers matchs. C’est aussi ce que le latéral gauche a fait à la Lazio la saison dernière, où il a délivré 7 passes décisives sur ses 8 premiers matchs de Serie A. Problème, Nuno Tavares n’arrive pas à enchaîner par la suite. Et comme à Marseille, la deuxième partie de saison du Portugais était moins bonne en Italie. Et ce début d’exercice n’est pas mieux, puisqu’il vient de coûter le derby de Rome en perdant le ballon dans sa surface pour permettre à Lorenzo Pellegrini d’offrir la victoire à la Roma (0-1). C’est la troisième défaite en quatre rencontres de Serie A cette saison pour la Lazio et le cinquième derby de suite sans victoire en championnat.

Braquage à l’italienne

Du haut de ses 67 ans et de ses plus de 20 ans sur un banc, Gian Piero Gasperini connaît parfaitement la Lazio, qu’il affronte ce dimanche pour la 34e fois de sa carrière, et Maurizio Sarri, qu’il affronte pour la 22e fois. Alors le nouveau coach de la Roma n’a pas été surpris de voir les Laziali démarrer parfaitement la rencontre. Malheureusement pour eux, la frappe du gauche de Pedro rase la transversale (18e), tandis que celle de Nuno Tavares s’envole totalement (23e). Mieux entrée dans la partie, la Lazio continue ses offensives et trouve enfin le cadre, mais Mile Svilar est intraitable sur cette frappe enroulée de Reda Belahyane, entré en jeu en raison de la blessure de Fisayo Dele-Bashiru (29e). Et comme souvent dans un match de foot, lorsqu’une équipe domine, mais n’arrive pas à marquer, cette dernière prend un but. Et c’est exactement ce qui est arrivé. À la suite d’une perte de balle évitable de Nuno Tavares dans sa surface, Matías Soulé sert parfaitement Lorenzo Pellegrini qui ouvre le score (0-1, 38e). Ce but va réveiller les Giallorossi, qui auraient pu doubler la marque si Ivan Provedel n’avait pas sorti le grand jeu devant Soulé (45e+2) et sur une frappe à bout portant de Devyne Rensch (45e+4).

Les nerfs ont lâché

La Roma a commencé la seconde période comme elle a terminé la première : en se montrant dangereuse. Sauf que la frappe d’Angelino sur une contre-attaque éclair passe à côté (49e). Une action qui aurait pu être un tournant si Boulaye Dia n’avait pas envoyé une sacoche en tribune alors qu’il se présentait seul devant Svilar (54e). Le début de la domination des Laziali, qui vont de nouveau se montrer dangereux sur une frappe enroulée de Castellanos qui rase le poteau (76e). Les coéquipiers de Mattéo Guendouzi commencent alors à s’agacer, quémandent des penaltys à l’arbitre et finissent par craquer puisque Belahyane est exclu pour une grosse semelle sur Manu Koné (85e). Étonnamment, ce carton rouge va rebiffer la Lazio qui passe le temps additionnel dans le camp de la Roma et qui aurait pu arracher l’égalisation à la dernière seconde, mais la frappe de Danilo Cataldi s’écrase sur le poteau (90e+4). Pas de quoi calmer les ardeurs de Guendouzi exclu juste après le coup de sifflet final.

Lazio (4-3-3) : Provedel – Marušić, Romagnoli, Gila, Tavares (Pellegrini, 46e) – Dele-Bashiru (Belahyane, 14e), Rovella (Cataldi, 46e), Gouendouzi – Zaccagni, Dia (Castellanos, 62e), Pedro (Noslin, 79e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

AS Roma (3-4-2-1) : Svilar – Celik, Mancini, Ndicka – Rensch, Cristante (El Aynaoui, 81e), Koné, Angelino (Tsimikas, 81e) – Pellegrini (Pisilli, 73e), Soulé (Baldanzi, 73e) – Ferguson (Dovbyk, 66e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

