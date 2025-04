Pas de vainqueur entre la Lazio et la Roma

Lazio 1-1 Roma

Buts : Romagnoli (47e) pour la Lazio // Soulé (69e) pour la Roma

Toutes les familles supportant la Lazio peuvent avoir le sourire, ce dimanche.

Car même si les trois unités ne sont pas au rendez-vous, le corps-à-corps entre les deux clubs de la Roma a accouché d’un petit mais bon résultat pour les locaux en ce 13 avril 2025. Un bébé qui s’est longtemps fait attendre et qui devrait tout de même rendre heureux les amoureux des Biancocelesti, lesquels ont terminé lessivés pour donner naissance à un objectif (à moitié) rempli, bien qu’ils aient sûrement mérité mieux au vu de leur domination : grâce à ce point supplémentaire en poche, l’équipe de Marco Baroni reste sixième au classement et conserve deux longueurs d’avance sur son adversaire du week-end (septième du championnat). Le premier but de la partie a été inscrit par Alessio Romagnoli, le défenseur marquant de la tête sur un coup franc signé Luca Pellegrini juste après la mi-temps.

Svilar chaud bouillant

Un avantage vraiment pas volé, Mile Svilar ayant dû sortir trois arrêts en première période pour empêcher l’ouverture du score. Intenses et tendus, les débats ont ensuite vu le coup de casque de Gianluca Mancini être stoppé par Christos Mandas et celui de Mattéo Guendouzi connaître le même destin face au gardien de la Louve. Finalement, cette dernière a égalisé via Matias Soulé à la 70e minute : malgré une occasion pour Mattia Zaccagni, l’attaquant a envoyé un parpaing au fond des filets. Puis, les visiteurs se sont reposés sur leur gardien (parades devant Pedro ou Boulaye Dia, et même face à son partenaire Evan Ndicka afin d’éviter le contre-son-camp) et ont conservé leur solidité (seize parties d’affilée sans défaite dans la compétition). La 32e journée de Serie A se conclut donc par un 1-1 intéressant et assez serré, avant le Naples-Empoli de lundi.

Place au repos pour les Laziali et leurs ennemis, maintenant !

La Roma concasse la Lazio