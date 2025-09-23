Guardiola promet à Khusanov un bel avenir avec City

Et ce n’est pas du Pepo.

Présent en conférence de presse ce mardi, en vue du match de Coupe de ce mercredi soir entre Manchester City et Huddersfield, Pep Guardiola a été interrogé sur le rendement de son poulain Abdukodir Khusanov. Arrivé en janvier dernier du RC Lens, pour 50 millions d’euros, le défenseur ouzbek semble faire les beaux jours de son entraîneur, qui le voit s’installer à Manchester sur le long terme. « On sent tout de suite qu’il s’agit d’une recrue incroyable, l’une des meilleures que ce club ait jamais eues, affirme le coach espagnol. Ce gars va faire une longue carrière dans ce club. »

Pep Guardiola asked if he’s been impressed with Khusanov’s development: “A LOT! He can play centre-back, can play all positions at the back, except left-back. He’s not a player that can create a lot up front but on his side he’s unbelievable, solid, and stable - his physicality… pic.twitter.com/OJ90LbZ7e7 — City Report (@cityreport_) September 23, 2025

Des débuts pourtant difficiles

Le 25 janvier dernier, Khusanov honorait contre Chelsea sa première titularisation en Premier League, la première de l’histoire pour un joueur ouzbek. Mais à l’image de sa boulette après seulement trois minutes de jeu, les débuts de l’ancien Lensois n’ont pas été si idylliques que ça.

Quelle erreur de Khusanov pour son 1er match avec Man City 🤯 Jackson en profite et sert parfaitement Madueke pour le 1-0 !#MCICHE | #PremierLeague pic.twitter.com/zknyn74QvF — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 25, 2025

Monté en puissance depuis, le joueur de 21 ans a par la suite rapidement gagné la confiance de Pep. En février dernier, ce dernier avait souligné la progression de son défenseur : « Ce n’est pas facile de surmonter ce qui s’est passé. Mais il est resté calme et a su gérer la situation. Les matchs qu’il a joués récemment ont été très, très bons. »

Auteur d’un bon début de saison avec les Cityzens, sa solidité lui a valu une comparaison de Guardiola, avec un ancien pilier de la défense des Skyblues, Kyle Walker : « Il ne peut pas créer beaucoup en attaque, mais sa vision est incroyable. Il est solide, stable, et physique, comme Kyle à son apogée. »

