Deschamps charrie DJ Snake après la victoire de l’OM

MBC
Deschamps charrie DJ Snake après la victoire de l’OM

Une rencontre entre deux habitués du Stade de France.

Présent à la cérémonie du Ballon d’or pour assister au sacre d’Ousmane Dembélé, Didier Deschamps est arrivé sur son 31 au micro de la chaîne L’Équipe. Pendant qu’il évoquait la carrière du lauréat 2025, le sélectionneur de l’équipe de France a été interrompu par un certain DJ Snake, fervent supporter du PSG.

Ce taquin de Deschamps

William Grigahcine, de son vrai nom, s’apprêtait à critiquer la gestion du staff de l’EDF concernant des blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé au dernier rassemblement de septembre. Sauf que Deschamps, d’humeur chafouine, n’a même pas laissé DJ Snake terminer sa phrase, déclarant qu’il « devait le remercier parce qu’autrement, Ous n’aurait pas pu être là ce soir », en référence au Classique reporté.

Deschamps ne s’est pas arrêté là puisqu’il lui a carrément demandé le score du match au Vélodrome. Le sourire du DJ a alors disparu avant qu’il n’assume la défaite des siens face aux hommes de Roberto De Zerbi : « Je sais, on a perdu. » Dans la bonne humeur, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et le fan du PSG ont terminé cette discussion par entonner le chant : « Et Ousmane Ballon d’or ! »

À quand le remix ?

Ce qu'il faut retenir de la cinquième journée de Ligue 1

MBC

