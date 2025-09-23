S’abonner au mag
  • Serie A
  • J4
  • Lazio-Roma (0-1)

Deux matchs de suspension pour tenter de calmer Mattéo Guendouzi

KM
Deux matchs de suspension pour tenter de calmer Mattéo Guendouzi

Sa chevelure n’a pas pu cacher ses nerfs.

Expulsé dimanche dernier lors du derby entre la Lazio et l’AS Roma, Mattéo Guendouzi a officiellement écopé de deux matchs de suspension ce mardi selon L’Équipe. Pris par la tension de la rencontre finalement perdue (0-1), l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille a doublement fait parler de lui, doublement en mal. La première fois lorsqu’il a grossièrement simulé un accrochage imaginaire, en s’écroulant sur la pelouse.

La seconde fois, pour un carton rouge dans les ultimes instants de la rencontre, pour une protestation plus que musclée envers l’arbitre de la rencontre, Simone Sozza, que le Français aurait insulté.

Un multirécidiviste

Sa nervosité, les Italiens la connaissent de plus en plus depuis son arrivée à la Lazio en 2023. La saison passée lors de la défaite de la Lazio face à l’AC Milan (0-1), Guendouzi avait aussi été expulsé pour avoir poussé Christian Pulisic, encore une fois dans les derniers instants de la rencontre, décidément son moment favori pour craquer. Un carton rouge qui lui avait valu aussi deux matchs de suspension.

Plus tôt en janvier 2025, Guendouzi a une nouvelle fois fait part de son tempérament de feu, lors du derby sur la pelouse de l’AS Roma. Et comme rien ne semble l’arrêter une fois sur le terrain, c’est avec son compatriote Manu Koné que le joueur de 26 ans s’était frotté, pour (encore) une défaite ( 2-0), mais pas de carton cette fois-ci, ouf.

Voilà la solution pour lutter contre le calendrier surchargé !

Nuno Tavares s’est échappé en plein derby de Rome

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé mérite-t-il son Ballon d'or ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
81
42

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!