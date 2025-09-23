Deux matchs de suspension pour tenter de calmer Mattéo Guendouzi

Sa chevelure n’a pas pu cacher ses nerfs.

Expulsé dimanche dernier lors du derby entre la Lazio et l’AS Roma, Mattéo Guendouzi a officiellement écopé de deux matchs de suspension ce mardi selon L’Équipe. Pris par la tension de la rencontre finalement perdue (0-1), l’ancien milieu de l’Olympique de Marseille a doublement fait parler de lui, doublement en mal. La première fois lorsqu’il a grossièrement simulé un accrochage imaginaire, en s’écroulant sur la pelouse.

È stata la mano di Dio pic.twitter.com/jddF4cwXzg — 🟡🔴⁴⁴ (@Lasciamosta) September 21, 2025

La seconde fois, pour un carton rouge dans les ultimes instants de la rencontre, pour une protestation plus que musclée envers l’arbitre de la rencontre, Simone Sozza, que le Français aurait insulté.

Un multirécidiviste

Sa nervosité, les Italiens la connaissent de plus en plus depuis son arrivée à la Lazio en 2023. La saison passée lors de la défaite de la Lazio face à l’AC Milan (0-1), Guendouzi avait aussi été expulsé pour avoir poussé Christian Pulisic, encore une fois dans les derniers instants de la rencontre, décidément son moment favori pour craquer. Un carton rouge qui lui avait valu aussi deux matchs de suspension.

Plus tôt en janvier 2025, Guendouzi a une nouvelle fois fait part de son tempérament de feu, lors du derby sur la pelouse de l’AS Roma. Et comme rien ne semble l’arrêter une fois sur le terrain, c’est avec son compatriote Manu Koné que le joueur de 26 ans s’était frotté, pour (encore) une défaite ( 2-0), mais pas de carton cette fois-ci, ouf.

Manu Koné 💥 Matteo Guendouzi 🇫🇷 Friction entre les deux milieux français lors du derby di Roma 🇮🇹 🎥 @lequipe pic.twitter.com/3X1i01EJS5 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) January 5, 2025

