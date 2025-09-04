Lionel Messi pourrait jouer son dernier match en Argentine

La Terre va-t-elle s’arrêter de tourner ?

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’Argentine, déjà qualifiée pour le Mondial 2026, affronte le Venezuela pour un match visiblement banal. En apparence seulement, car un événement de taille va se produire : il s’agit sans doute du dernier match de Lionel Messi sur le sol argentin. Avant de disputer la dernière journée des éliminatoires en Équateur, la Finalissima face à l’Espagne, en Europe, et la Coupe du monde entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, La Pulga va fouler une ultime fois la pelouse du Monumental de Buenos Aires avec la tunique de l’Albiceleste.

Ses coéquipiers n’y croient pas

« Ce match est conforme à ce que Leo a déjà dit : il sera émouvant et spécial. Si c’est vrai que ce sera son dernier match dans le pays lors des éliminatoires, nous devons en profiter, comme je le dis toujours. C’est un plaisir de l’avoir et nous espérons que les spectateurs du stade en profiteront, car ils le méritent », s’est ému Lionel Scaloni en conférence de presse.

Mais personne dans le pays n’a envie de voir partir le champion du monde 2022, recordman de buts (112) et de nombre de capes (193). Même ses coéquipiers n’ont pas fait leur deuil, à l’image du gardien Franco Armani, qui a déclaré ne pas espérer cette issue, demandant même à son capitaine d’attendre un peu : « Qu’il y réfléchisse. Évidemment, personne n’est préparé à ça. Après ce match, qu’il y réfléchisse très attentivement. »

Il est trop tôt pour faire un choix ?

