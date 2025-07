Des retrouvailles entre Messi et Yamal sur le terrain en mars 2026 ?

Il faudra rappeler l’UNICEF.

Un match de gala est en préparation pour mars 2026. Selon TyC Sports, la Conmebol a inscrit dans son calendrier une nouvelle édition de la Finalissima, le match qui oppose le champion d’Europe à celui d’Amérique du Sud. L’affiche a de quoi faire saliver, puisqu’elle verra l’Espagne, sacrée à l’Euro, affronter l’Argentine, gagnante de la Copa América 2024 contre la Colombie (1-0). Et donc des possibles retrouvailles entre Lionel Messi et Lamine Yamal, cette fois sur un terrain plutôt que dans un bain.

L’Espagne devra se qualifier pour la Coupe du monde avant

Pour que ce joli tableau prenne forme, encore faut-il que la Roja valide son billet pour le Mondial sans passer par les barrages. Rien d’insurmontable, sur le papier, pour la bande de De la Fuente, puisqu’elle évolue dans un groupe à sa portée (Bulgarie, Géorgie, Turquie), mais il faudra conclure l’affaire entre septembre et novembre.

La date reste à fixer, mais une fenêtre a déjà été réservée entre le 17 et le 25 mars 2026, soit à moins de trois mois du coup d’envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le lieu n’a pas encore été annoncé, mais les présidents des deux fédérations, Claudio Tapia et Rafael Louzán, ont déjà acté ce petit blockbuster.

Ce serait la quatrième édition de cette Finalissima un peu oubliée, remise au goût du jour en 2022 par une démonstration argentine contre l’Italie (3-0). Avant cela, la France l’avait remportée en 1985 face à l’Uruguay (2-0), et l’Albiceleste avait décroché la première édition en 1993 aux tirs au but face au Danemark.

Une passation de couronne en bonne et due forme.

