Pep Guardiola n’est pas fan de la comparaison entre Lamine Yamal et Lionel Messi

Il est jeune, il est talentueux, il est au Barça, il porte le 10… et pour Pep Guardiola, la comparaison s’arrête là.

Dans un entretien a GQ, l’entraîneur de Manchester City est revenu sur le parallèle bien (trop) souvent dressé entre Lionel Messi et Lamine Yamal, deux petits ayant émergé du centre de formation du FC Barcelone. Pour Pep Guardiola, il est un peu tôt pour comparer le jeune crack espagnol à la Pulga : « Il faut laisser Lamine Yamal faire sa carrière. Quand il aura quinze ans de carrière derrière lui, on dira s’il est meilleur ou moins bon ». Quand on voit comment a tourné le dernier numéro 10 du Barça qui avait été comparé à Messi, on peut le comprendre.

Hablamos en exclusiva con Pep Guardiola y nos cuenta cuándo se va a retirar del fútbol. Lamentablemente, parece que va a ser pronto. https://t.co/RhtkrepKre — GQ España (@GQSpain) July 27, 2025

« Comme si on comparaît Van Gogh »

Le technicien catalan partage donc l’avis de l’un des principaux concernés sur la question, puisque Lamine Yamal expliquait en avril dernier refuser la comparaison avec la légende Blaugrana.

Rien de personnel, Pep Guardiola n’étant juste pas fan des comparaisons avec le joueur qu’il a entraîné au FC Barcelone entre 2008 et 2012. Pour étayer son propos, il nous offre une comparaison avec le monde de la peinture : « C’est comme si on comparaît un peintre avec Van Gogh pour dire qu’il est doué ». Lorsqu’on lui demande son avis sur Lamine Yamal, Guardiola préfère rester dans la sobriété : « Il a l’air plutôt bon ».

Il était plus élogieux envers Rayan Cherki.

