Pour Kylian Mbappé, Didier Deschamps est « un monument du football français »

Touche pas à mon boss.

C’est la dernière rentrée de Didier Deschamps dans le costume de sélectionneur de l’équipe de France, et Kylian Mbappé n’a pas échappé à une question sur celui qui l’a lancé chez les Bleus et qui l’accompagne depuis ses débuts sous le maillot tricolore, ce jeudi en conférence de presse.

Un Deschamps deux étoiles

« C’est plus moi qui ai évolué à ses côtés que l’inverse. C’est un monument du football français, comme joueur et comme entraîneur, a posé le capitaine des Bleus. Son CV parle pour lui, mais pas seulement. Il est arrivé à un moment où l’équipe de France n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui. Il a su la remettre sur le devant de la scène. Il faudra lui être éternellement reconnaissant. On a deux étoiles sur le maillot, il a contribué aux deux. Cela veut tout dire. On espère l’aider pour sa dernière saison, selon ses dires, en ayant la Coupe du monde dans les mains au MetLife Stadium de New York. »

On s’y voit déjà.

