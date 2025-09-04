David De Gea : « On peut très bien se passer du football »

DDG ouvre les portes de son monde.

Arrivé à Florence après un an sans jouer à l’été 2024, David De Gea (34 ans) a rapidement mis tout le monde d’accord en Serie A et s’est imposé comme l’un des meilleurs portiers du championnat italien. Au sein de l’imposant et ultra-moderne centre d’entraînement de l’équipe entraînée désormais par Stefano Pioli, le portier international espagnol s’est livré pendant près d’une heure sur sa vie et sa carrière. Un long entretien à découvrir dans le nouveau numéro du magazine So Foot actuellement en kiosques. Parmi les thèmes abordés : sa grosse décennie à Manchester United, l’évolution du poste de gardien de but, ses années en sélection avec Luis Enrique, son année blanche ou encore sa passion pour la musique métal.

Poussé dehors par Erik ten Hag à la fin de la saison 2022-2023, David De Gea s’est donc retrouvé sans club pendant un an. Et ce n’est pas pour autant qu’il l’a mal vécu : « Ce que j’ai appris, c’est qu’on peut très bien se passer du football. Je dirais même plus: cela a été l’une des meilleures années de ma vie sur le plan personnel. J’ai pu passer beaucoup plus de temps avec mes proches ou avec des gens que je n’avais pas trop pu voir à cause de mon quotidien rythmé à Manchester. À vrai dire, la seule chose que j’ai trouvée bizarre, c’est ce fameux premier jour où tu ne vas pas t’entraîner à Carrington et où tu restes chez toi. La vie de groupe, c’est la seule chose qui m’a un peu manqué. Mais bon, j’aime bien aussi rester chez moi en famille et là, j’en ai bien profité. »

Dommage pour les attaquants de Serie A.

