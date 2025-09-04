Roland Romeyer accusé de harcèlement et d’outrages sexistes

Un triste héritage laissé par l’homme de 80 ans.

Ce jeudi, l’ancien président de l’AS Saint-Étienne, Roland Romeyer, à la tête des Verts entre 2004 et 2024, a été accusé de « harcèlement et outrages sexistes, aggravés par le lien hiérarchique ou la minorité » comme précisé par la procureure de la République de Saint-Étienne. Selon les informations du Progrès partagées ce jeudi, une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Étienne en juin 2025 après que deux employées du club ont porté plainte pour ces chefs d’accusation.

Un audit déjà organisé par l’ASSE

Avant l’ouverture de cette enquête, l’ASSE avait organisé un audit auprès des salariés, où toutes les femmes du club avaient notamment été interrogées sur le comportement de Roland Romeyer. Un des anciens collaborateurs confie au quotidien régional se souvenir de l’inauguration du musée de l’ASSE où « Roland Romeyer avait eu un comportement particulièrement déplacé auprès des salariées d’un prestataire extérieur. Il s’agissait surtout de paroles malheureuses et tout le monde était gêné », quand une journaliste télé rapporte un geste inapproprié. Ces exemples ne font pas partie des plaintes relayées aujourd’hui, mais poussent l’actuel leader de Ligue 2 à rappeler qu’il « condamne toute forme de violence et de comportement inapproprié, tant sur le terrain qu’en dehors », avant de préciser qu’il ne ferait aucun autre commentaire pendant la procédure judiciaire.

D’après Le Progrès, les faits reprochés datent d’une période antérieure à la vente du club aux Canadiens de Kilmer Sports, propriétaires du pensionnaire de Ligue 2 depuis le départ en retraite de Romeyer l’année dernière. Ce dernier, présumé innocent, a été contacté par le journal rhônalpin et se dit « très surpris d’apprendre que [il fait] l’objet de deux plaintes ». « Personne ne m’a prévenu et surtout personne ne m’a interrogé. Je tombe des nues. »

