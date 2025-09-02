Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ FC ST Martin LVR vs AS Cernay Berru Lava

Sur un coup-franc anodin tiré depuis le camp adverse, le gardien et son défenseur central oublient de communiquer. Le portier sort de ses cages alors que le numéro 5 de Saint-Martin envoie une tête en retrait au fond des filets. Résultat : un joli CSC des familles pour apparaître sur la feuille de match de cette rencontre de Coupe de France.

2/ FC de Bologne vs Chaumont FC

« Frappeeeee ». Les supporters l’avaient demandé, le capitaine de Bologne les a écoutés. Trouvé dans le rond central à la suite d’un appel vers l’avant, le numéro 6, la chevelure au vent, gagne du terrain balle au pied, se met en position de frappe et envoie un boulet de canon en pleine lucarne. Assez pour signer en Serie A chez les Rossoblù ?

3/ ST-Sauveur AS 60 vs Henonville AS

Qui a dit que les défenseurs des divisions inférieures ne savaient pas cadrer leurs tirs ? Grâce à ce dépassement de fonction, le numéro 5 de Saint-Sauveur a une nouvelle fois prouvé le contraire. Servi à l’extrémité gauche de la surface après une course de 30 mètres, le défenseur délivre une frappe enroulée qui termine sa course dans le petit filet opposé. Une précision diabolique, surtout pour un joueur de Saint-Sauveur.

4/ SCO Marquion BE vs SC Douai

La passe en retrait était parfaite, mais que dire de cette tentative en première intention. À la suite d’un joli duel dos au but, l’avant-centre de Marquion trouve son compère de l’attaque à l’entrée de la surface. La suite : une frappe en une touche digne d’un certain Désiré pour facilement tromper le pauvre gardien de Douai. Pour les sensibles, le « Ouais » du caméraman après le but risque de vous faire sursauter.

5/ La Brède FC vs Castets Dorthe CA

La réincarnation de Dominik Szoboszlai. Le 31 août à Anfield, le milieu de Liverpool envoyait un délicieux coup-franc contre Arsenal. À quelques centaines kilomètres de là, le numéro 10 de Brede imitait le Hongrois. Tiré à 25 mètres des cages, son coup-franc passe largement au-dessus du mur avant de tranquillement se loger dans la lucarne. Une patte droite à déguster matin, midi et soir.

