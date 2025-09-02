S’abonner au mag
  • Angleterre

Sept ans plus tard, Ruben Loftus-Cheek devrait faire son retour en sélection

LT
Sept ans plus tard, Ruben Loftus-Cheek devrait faire son retour en sélection

Il a eu le temps de mûrir.

Grâce à la blessure d’Adam Wharton, blessé à l’adducteur avec Crystal Palace ce week-end lors de la victoire contre Aston Villa (3-0), Ruben Loftus-Cheek devrait faire son retour en sélection anglaise. Selon The Athletic, le milieu de l’AC Milan va être appelé par Thomas Tuchel pour pallier l’absence de son jeune compatriote. Cela fait quasiment sept ans, et un match amical contre les États-Unis en novembre 2018, que l’ancien de Chelsea n’a pas eu l’honneur d’être convoqué par les Three Lions.

Le Milanais, qui a ouvert le score ce vendredi lors du succès des Rossoneri face à Lecce (2-0), est récompensé de son bon début de saison et va peut-être enfin pouvoir ajouter une sélection ou deux aux dix capes qu’il totalise pour l’instant. Dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, l’Angleterre, qui compte déjà neuf points sur neuf possibles, accueillera Andorre (06/09) et se déplacera en Serbie (09/09) pour se rapprocher un peu plus de la qualification.

Un Loftus-Cheek type.

Les joueuses de Manchester United ont dû payer leur billet d’avion pour revenir de Suède

LT

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le mercato va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
95
16

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine