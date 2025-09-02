Sept ans plus tard, Ruben Loftus-Cheek devrait faire son retour en sélection

Il a eu le temps de mûrir.

Grâce à la blessure d’Adam Wharton, blessé à l’adducteur avec Crystal Palace ce week-end lors de la victoire contre Aston Villa (3-0), Ruben Loftus-Cheek devrait faire son retour en sélection anglaise. Selon The Athletic, le milieu de l’AC Milan va être appelé par Thomas Tuchel pour pallier l’absence de son jeune compatriote. Cela fait quasiment sept ans, et un match amical contre les États-Unis en novembre 2018, que l’ancien de Chelsea n’a pas eu l’honneur d’être convoqué par les Three Lions.

Le Milanais, qui a ouvert le score ce vendredi lors du succès des Rossoneri face à Lecce (2-0), est récompensé de son bon début de saison et va peut-être enfin pouvoir ajouter une sélection ou deux aux dix capes qu’il totalise pour l’instant. Dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, l’Angleterre, qui compte déjà neuf points sur neuf possibles, accueillera Andorre (06/09) et se déplacera en Serbie (09/09) pour se rapprocher un peu plus de la qualification.

Un Loftus-Cheek type.

