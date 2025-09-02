S’abonner au mag

İlkay Gündoğan rejoint le championnat turc

KM
İlkay Gündoğan rejoint le championnat turc

Encore dix jours de mercato, autant en profiter.

Galatasaray s’offre İlkay Gündoğan, libre depuis la fin de son contrat à Manchester City. L’ancien Skyblue, convaincu par le projet stambouliote, est arrivé ce mardi après-midi à Istanbul où il va s’engager avec le champion en titre de Süper Lig pour les deux prochaines saisons. Après la Bundesliga, la Liga et la Premier League, il va découvrir un nouveau championnat.

Des retrouvailles de gala

S’il vient tout juste de quitter l’Angleterre, le milieu de terrain allemand est déjà assuré d’y remettre les pieds. En effet, son nouveau club se déplacera à l’Etihad Stadium le 28 janvier prochain, pour le compte de la dernière journée de la phase de groupe de Ligue des champions. Un événement en cachant un autre, étant donné que Leroy Sané, transféré chez le club turc en juin dernier, retrouvera lui aussi la ville de Manchester, six ans après son départ pour Munich.

Une vraie équipe de Gala.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

KM

