L’étrange programmation de PSG-Lens

Un chien dans un jeu de quilles.

Si ce que la LFP a officialisé ce lundi soir se confirme, les petites habitudes risquent d’être chamboulées pour la prochaine journée de Ligue 1. Et pour cause, le Paris Saint-Germain, grand habitué des prime time, a vu son match contre le RC Lens être programmé le dimanche 14 septembre à 17h15. Oui, sur la même plage horaire que Brest-Paris FC et Metz-Angers et donc au moment où se tient le sacro-saint multiplex de Ligue 1. Hors multiplex de fin de saison ou en semaine, c’est la première fois que le PSG se mêle à la populace depuis le 31 janvier 2021 et une défaite à Lorient.

Un choix qui ne fait que des mécontents

Mais ce choix de line-up risque de faire grincer des dents. Déjà parce que c’est Bein Sports, diffuseur d’un match par journée, qui a posé son grappin sur la rencontre et a demandé à la décaler de samedi à dimanche. La chaîne franco-qatariene jouit généralement du créneau du samedi 17 heures, mais elle bénéficie de six jokers par saison pour en changer. Ce qui suppose que le multi à trois matchs de Ligue 1+ se fera cette fois à deux matchs.

Au-delà de pénaliser les téléspectateurs, ce sont surtout les Parisiens qui peuvent s’insurger contre cette programmation. En effet, les champions d’Europe doivent disputer leur premier match de Ligue des champions le mercredi 17 septembre contre l’Atalanta et, pour optimiser leur préparation, auraient donc préféré jouer ce match vendredi ou samedi.

Bref, le dialogue a l’air de bien se faire.

