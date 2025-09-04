Pas de nouveau stade pour Montpellier

Le monument ne s’est toujours pas effondré.

Ce jeudi soir, le maire de la commune de Pérols, dans l’agglomération montpelliéraine, a enterré le projet de nouveau stade du MHSC, évoqué depuis près de dix ans : « Le futur stade de Montpellier sera à la Mosson », a ainsi lâché Jean-Pierre Rico, en marge de l’inauguration de l’établissement Les Cuves gourmandes, comme le rapporte le site Métropolitain.

Le média local rappelle que l’enceinte aurait coûté 240 millions d’euros, entièrement financés par des investissements privés, compté 24 000 places et porté le nom de Louis Nicolin. Finalement, la Mosson sera rénovée pour un montant avoisinant les 70 millions d’euros. Une somme contre laquelle votera Rico, également vice-président de la métropole montpelliéraine : « Les 70 millions d’euros pour mettre la Mosson à niveau, au prochain conseil métropolitain quand on nous présentera l’ardoise, je voterai contre investir dans un stade qui sera rénové dans une zone inondable », cite pour sa part le quotidien Midi libre.

En même temps, pour un club qui ne cesse de couler, ça fait sens non ?

