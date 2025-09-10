S’abonner au mag
Le Real Madrid prêt à bouder une nouvelle fois le Ballon d'or ?

Ils n’ont toujours pas digéré.

La délégation du Real Madrid devrait une nouvelle fois boycotter la cérémonie du Ballon d’or. C’est Marca qui relate « la rupture entre le Real Madrid et le Ballon d’or (qui) se poursuit ». Il y a un an, le club madrilène avait annulé à la dernière minute son voyage vers le théâtre du Châtelet de Paris, lorsqu’il a appris que son joueur Vinícius Jr, auteur d’une saison exceptionnelle, n’avait pas remporté la prestigieuse distinction, aux dépens de Rodri. Un choc dont ne semble pas s’être remis, le club aux douze Ballons d’or.

France Football a pourtant essayé

Et pourtant, assure Marca, France Football, organisateur de la cérémonie, a tenté de tendre la main vers les Merengues. Une délégation se serait même rendue à Madrid, mais les discussions se sont révélées sans succès, tant les Madrilènes peinent à accepter le résultat du gala de l’an passé. De cette mauvaise entente, Carlo Ancelotti n’aurait d’ailleurs jamais reçu son trophée de meilleur entraîneur de la saison 2023-2024. Malgré les nominations de Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinícius Jr en tant que meilleur joueur de l’année et celle de Thibaut Courtois en tant que meilleur gardien de l’année, difficile d’imaginer débarquer la délégation madrilène à Paris, le 22 septembre prochain.

Ou n’ont-ils tout simplement pas envie d’assister au sacre d’un Barcelonais ou d’un ancien Barcelonais ?

