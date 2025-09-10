Le PSG fixé sur la finale de la Coupe intercontinentale

Ah parce que ça existe toujours ça ?

C’est officiel, L’Équipe a annoncé ce lundi que le Paris Saint-Germain jouera la finale de la Coupe intercontinentale, le 17 décembre prochain au Qatar. Avec cinq titres remportés cette année dont le premier sacre en Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique tenteront d’écrire un peu plus l’histoire avec ce trophée. Après avoir vu le Real Madrid remporter la dernière édition en 2024 face au club mexicain de Pachuca, le Qatar reçoit cette année son actif majoritaire.

Quel adversaire pour le PSG ?

L’adversaire du champion d’Europe en titre n’est pas encore connu. Les cinq autres clubs vainqueurs de la Ligue des champions de leurs propres confédérations, s’affronteront autour d’un mini-tournoi, afin de déterminer qui fera face au PSG. Il s’agira soit du CF-Cruz Azul ( Mexique), du Pyramids FC (Égypte), d’Auckland City (Nouvelle-Zélande), du club saoudien Al-Ahli de Riyad Mahrez et d’Ivan Toney ou bien du vainqueur de la Copa Libertadores, qui récompensera le meilleur club d’Amérique du sud le 29 novembre. Une occasion pour les Parisiens de devenir le troisième club à réaliser un sextuplé au cours d’une année, après le Barça en 2009 et le Bayern Munich en 2020.

Et le Metz-PSG du 14 décembre, on en fait quoi ?

