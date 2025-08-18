Montpellier crucifie Le Mans au terme d'un match fou

Le Mans 1-2 Montpellier

Buts : Gueye (90e+6) pour le MUC 72 // Coulibaly (54e), Ndiaye (90e+9) pour les Pailladins

Choc des extrêmes.

Il s’agissait d’un match des retours : celui en Ligue 2 qui rime avec le retour du professionnalisme pour Le Mans, tandis que Montpellier s’acclimate petit à petit à sa relégation à l’échelon inférieur, seize ans après sa dernière pige en deuxième division. Malgré l’opposition donnée par les Manceaux, les protégés de Zoumana Camara se sont finalement imposés 2 à 1, non sans mal face à des Manceaux qui avait déjà réussi leur remontada face à Guingamp la semaine précédente (3-3).

Un dernier quart d’heure de folie

Après un premier acte équilibré, même si le MHSC s’est offert les plus belles opportunités avec Julien Laporte dont la tête a été parfaitement repoussée par Nicolas Kocik (25e), puis c’est Samuel Youhou qui s’est illustré en déviant sur le poteau la tentative de Théo Sainte-Luce (34e). C’est au cours du second acte que les évènements se sont accélérés.

Toujours portés vers l’avant, les Montpelliérains ont fini par faire la différence grâce à Tanguy Coulibaly, qui avait causé déjà des dégâts dans la défense mancelle au cours des 45 premières minutes, sur une passe fantasque d’Enzo Tchato (0-1, 54e). Mais c’était sans compter sur les neuf minutes de temps additionnel. Pas résigné malgré le but de retard, Le Mans a retrouvé un second souffle. Si Simon Ngapandouetnbua a empêché Jean Vercruysse de ramener les Manceaux à hauteur avec un arrêt spectaculaire (90e+2), il n’a pas pu détourner le coup de casque de Dame Gueye (1-1, 90e+6). Alors que la confiance semblait avoir basculé du côté des Sarthois, Junior Ndiaye est venu climatiser Marie-Marvingt qui n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but après l’effort sur le côté droit d’Alexandre Mendy (1-2, 90e+9). Les Montpelliérains se sont ainsi offerts leur première victoire en Ligue 2 après le nul concédé face au Red Star lors de la première journée (1-1) et s’offrent trois points en championnat pour la première fois depuis le 26 janvier dernier.

Plus que 12 unités à engranger pour égaler le nombre de points de la saison dernière côté MHSC.

Le Mans FC (3-5-2) : Kocik – Voyer, Yohou, Eyoum – Calodat (Abanda, 73e), Robin (Rossignol, 65e), Quarshie (Lauray, 65e), Vercruysse, Ribelin (Oggad, 80e) – Rabillard (Luvambo, 65e), Gueye. Entraîneur : Patrick Videira.

Montpellier HSC (4-2-3-1) : Ngapandouetnbu – Tchato, Laporte, Jullien (Pereira da Silva, 68e), El Hannach – Mouanga, Omeragić – Mbuku, Coulibaly (Mincarelli, 68e), Sainte-Luce (Ndiaye, 78e) – Mendy. Entraîneur : Zoumana Camara.

