S’abonner au mag
  • International
  • France

Mbappé : « Entre la demi-finale et la finale, le monde s’arrête »

SF
Mbappé : « Entre la demi-finale et la finale, le monde s’arrête »

« Le groupe vit bien » a ses limites.

Dans l’entretien proposé par le nouveau magazine L’Équipe, Kylian Mbappé s’est également épanché sur le sujet de l’épuisement mental lors des grandes compétitions internationales. Un sujet déjà porté par le cycliste Tadej Pogačar et prolongé par le capitaine des Bleus : « Quand c’est la Coupe du monde, plus rien ne compte et ça ne sert à rien d’essayer de t’échapper en regardant la dernière série ou la télé. J’ai fait deux Coupes du monde, j’ai été deux fois en finale. Entre la demi-finale et la finale, le monde s’arrête. »

Une pression latente, qui ne demande qu’à être évacuée. « Les gens sont devant l’hôtel et toi, tu es là depuis 60 jours. Tu te dis : c’est le plus grand match de ma vie, mais vivement la fin. Même ceux dont je suis le plus proche, ceux avec qui je suis H24… On discute un peu, mais tu sens l’ambiance “Faut que ça arrive”. Les derniers jours, tu es seul dans ta chambre, tu regardes le ciel, tu attends que ça passe. »

« Tout est une question de timing »

Mais le Madrilène insiste aussi sur le poids du timing dans la communication des sportifs. « Si tu dis que tu es crevé après un match perdu, tout le monde pense que tu cherches une excuse. Tout est une question de timing dans la communication. Tu peux le dire à la maison ou quand le contexte est favorable. Si je gagne la Coupe du monde et que vous venez trois jours après m’interroger, je peux le balancer. Je serais quasi intouchable. »

Être fatigué, insiste-t-il, ne veut cependant pas dire qu’on n’aime plus ce qu’on fait. « Je suis toujours fou. La finale de la Coupe du monde, le 19 juillet aux États-Unis, j’en rêve matin, midi et soir. La date est cochée. On a une super équipe, j’espère qu’on va y aller. »

Eh bah super, on se retrouve là-bas !

Après son carton rouge, Tchouaméni rejoint Zidane au palmarès

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez France - Islande (2-1)
Revivez France - Islande (2-1)

Revivez France - Islande (2-1)

Revivez France - Islande (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine