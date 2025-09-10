Mbappé avoue un certain dégoût pour le monde du foot

Pire que Dallas.

Dans un long entretien accordé au nouveau magazine de L’Équipe, Kylian Mbappé a décidé de livrer la vérité toute crue. Comme lorsqu’il aborde le sujet de son frère Ethan. « Dans le foot, j’avais peur de lui faire de l’ombre. (…) Quand j’ai appris qu’il était milieu de terrain, ça a été un soulagement. Ça nous évitera les comparaisons inutiles. » Traduction : le reste, c’est déjà assez compliqué sans qu’on lui colle un duel fratricide sur le dos.

Entre passion et dégoût du foot

Puis vient les sujets qui fâchent, les relations, l’argent, l’hypocrisie. Amené à réagir à ce que Paul Pogba a connu, l’attaquant du Real Madrid ne prend plus de gants. « Je suis fataliste sur ce qu’est le monde du foot. J’aime dire que les gens qui vont au stade ont la chance de juste venir voir un spectacle et ne pas savoir ce qu’il se passe en coulisses. Si je n’avais pas cette passion, le monde du foot m’aurait dégoûté depuis longtemps. »

Sa méthode pour avancer ? Une lucidité quasi clinique : « Il faut être attentif, pas parano. (…) Parfois, j’ai écouté des conseils de gens néfastes, mais leur conseil était le bon. Alors j’ai gardé le conseil tout en coupant la relation. » Et quand on lui demande de se projeter, le capitaine des Bleus surprend : « J’espère avoir un fils qui déteste le foot. En tout cas, je ne conseillerais jamais à mon enfant de mettre les pieds dans ce monde-là. »

Le Projet Mbappé prend du plomb dans l’aile.

