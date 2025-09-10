S’abonner au mag
Omar Marmoush en béquilles après sa blessure avec l’Égypte

Le PSG n’est pas le seul club lésé après cette trêve internationale.

Omar Marmoush est sorti sur blessure, ce mardi, en début de rencontre face au Burkina Faso (0-0). Touché au genou à cause d’un tacle de Mohamed Zougrana, l’attaquant égyptien a été aperçu avec des béquilles lors de son retour au Caire. Selon L’Équipe, le joueur de 26 ans subira des examens ce mercredi, pour déterminer l’étendue de sa blessure, annonce le médecin de la sélection égyptienne.

Les malheurs de Manchester City

Avec la blessure d’Omar Marmoush, Manchester City recueille un nouveau patient pour son infirmerie déjà bien remplie. Aux noms de Rayan Cherki, Phil Foden, Mateo Kovačić ou encore Savinho s’ajoute celui de l’ancien de Francfort. Pointant actuellement à la treizième place du championnat, Pep Guardiola devra compter sur un effectif décimé, en vue de ses prochaines échéances. En effet, les Cityzens s’apprêtent à affronter Manchester United ce week-end, puis Naples en Ligue des champions, avant de se rendre à l’Emirates Stadium pour défier Arsenal.

Déjà le tournant de la saison pour les Skyblues ?

Trois nouveaux présidents de Ligue 1 élus au conseil d'administration de la LFP

