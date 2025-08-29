S’abonner au mag
Ligue 2 : Téji Savanier sauve Montpellier, les deux premiers offrent un nul spectaculaire

Téji Savanier qui marque pour sauver Montpellier !

Pas de la descente en Ligue 2, mais de la défaite à domicile contre Amiens (septième) : lors de la quatrième journée de deuxième division, le milieu de terrain a en effet égalisé sur coup franc en fin de rencontre en faveur du neuvième du classement pour répondre à l’ouverture du score de Rayan Lutin. Match nul également pour Laval et Clermont, mais sans but. Contrairement à Nancy (deuxième) et Pau (leader), qui se sont rendu coup pour coup : Rayan Bamba a frappé en premier, Steeve Beusnard a répliqué, puis Nicolas Saint-Ruf s’est distingué… avant que, dans le temps additionnel, Pathé Mboup ne dessine le 2-2.

Durant bien parti

De son côté, Rodez (dixième) a dominé Boulogne-sur-Mer (lanterne rouge) réduit à dix (expulsion de Nathan Zohoré à la 55e minute) sur la plus courte des marges grâce à Taïryk Arconte. Comme le Red Star (quatrième) contre Annecy (quatorzième), à la suite de la troisième réalisation en quatre parties de Damien Durant (sur penalty). Enfin, Troyes (cinquième) s’est incliné à Dunkerque (huitième) : en seconde période, Enzo Bardeli et Aristide Zossou ont offert un succès bienvenu aux locaux.

Ce n’est que le début !

  Montpellier 1-1 Amiens

Buts : Savanier (79e) pour Montpellier // Lutin (11e) pour Amiens

  Laval 0-0 Clermont

  Red Star 1-0 Annecy

But : Durant (21e, SP)

  Dunkerque 2-0 Troyes

Buts : Bardeli (55e) et Zossou (63e)

  Nancy 2-2 Pau

Buts : Bamba (20e) et Saint-Ruf (45e+2) pour Nancy // Beusnard (37e) et Mboup (90e+2) pour Pau

  Rodez 1-0 Boulogne-sur-Mer

But : Arconte (9e)

