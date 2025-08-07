Savanier est prévenu, il devra « se bouger le cul »

Qu’il paraît loin, le temps où Téji Savanier enchantait la Ligue 1…

Le capitaine de Montpellier a vécu une saison 2024-2025 cataclysmique. La phase retour s’est révélée particulièrement pénible avec la perte de son brassard, pas le moindre but marqué et des polémiques sur sa compétitivité. Son président Laurent Nicollin est allé droit au but dans les colonnes de Midi Libre : « C’est vrai que la saison dernière a été compliquée pour lui, à la fois sportivement et en dehors. J’ai été obligé de lui enlever le capitanat car malheureusement, il n’a pas été à la hauteur. »

Savanier est toujours au MHSC alors que le club s’apprête à entamer sa saison en Ligue 2, faute d’offres. Laurent Nicollin ne ferme aucune porte, mais met le joueur face à ses responsabilités. « S’il reste, il nous apportera ce qu’il peut apporter, affirme-t-il. Après le mercato, il sera à la disposition du coach. Et peut-être qu’il marquera les buts importants ou fera les passes décisives qui feront qu’il se réhabilitera auprès du public. Ce sera à lui de se bouger le cul pour redevenir titulaire. »

Du Nicollin dans le texte.

