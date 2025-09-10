S’abonner au mag
Après son carton rouge, Tchouaméni rejoint Zidane au palmarès

« Oh non Aurélien, pas ça Aurélien, pas aujourd’hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. »

Aurélien Tchouaméni a été expulsé lors de la victoire des Bleus face à l’Islande (2-1), ce mardi. Fautif sur un tacle non maîtrisé sur le tibia de Jón Dagur Þorsteinsson, le milieu madrilène a d’abord reçu un carton jaune avant qu’Antonio Nobre, arbitre portugais de la rencontre, n’en change la couleur après avoir revisionné cette action litigieuse. Déjà renvoyé au vestiaire le 14 octobre 2024 en Ligue des nations lors de la victoire en Belgique (1-2), où il était capitaine, l’ancien Bordelais réitère presque un an après.

Bienvenue au club

Avec cette expulsion, Tchouaméni devient le premier joueur de l’équipe de France à écoper de deux cartons rouges depuis Zinédine Zidane. Yvon Le Roux et Frank Lebœuf ont aussi connu cet honneur avant eux. Zizou avait lui écopé d’un premier carton rouge lors du deuxième match de la Coupe du monde 1998 contre l’Arabie saoudite (4-0), avant le second, huit ans après, lors du Mondial 2006. Le fameux coup de boule sur Materazzi lui avait coûté un carton rouge pour le dernier match de sa carrière.

La sentinelle de Didier Deschamps est automatiquement suspendue pour la prochaine rencontre des Bleus face à l’Azerbaïdjan le 10 octobre prochain, mais pourrait aussi l’être pour le match retour face à l’Islande trois jours après, selon l’évaluation de la gravité de sa faute.

Mbappé : « Entre la demi-finale et la finale, le monde s’arrête »

