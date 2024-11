Laurent Nicollin : « Le stade de la Mosson représente une vie  »

50 ans de passion.

Le Montpellier Hérault fêtera ses cinquante ans ce dimanche, lors d’un match de gala organisé dans son stade de la Mosson et où seront présentes plusieurs anciennes gloires du club. L’occasion pour le président Laurent Nicollin de raconter à Midi Libre ses souvenirs dans ce stade si particulier pour lui. « J’ai 51 ans, la Mosson représente une vie. Mais pour moi, il y a aussi le quartier la Paillade, ma jeunesse, les matches de Coupe de France, de Ligue des champions, la D2… Le club a évolué en même temps que le stade, l’un est allé avec l’autre, confie-t-il. J’espère que le club continuera à perdurer, parce qu’il ne faudrait pas qu’il décline en même temps que le stade. On va tout faire pour que la passation avec un nouveau stade se passe du mieux possible, avec un club toujours en Ligue 1, fier de ses résultats et de ses supporters. »

« Une vie après la Mosson ? Peut-être que non »

Le président montpelliérain revendique également le côté populaire qu’il associe à son club et à ses valeurs. « À partir du moment où tu fais les poubelles, tu es automatiquement étiqueté « milieu populaire ». On a cette âme, cet esprit-là, et on le revendique, justifie-t-il. Jouer la deuxième mi-temps face à la Butte est une tradition. Le côté populaire vient des supporters, ils expriment leurs ressentis. (…) Quand j’étais petit, je me souviens de grillades avec les joueurs et les supporters, il y avait un lien très fort. » Et celui qui a pris la suite de son père après son décès en 2017 de laisser planer le doute concernant son avenir à la tête du MHSC : « Est-ce que je serai dans cette nouvelle histoire ? Il y a une vie après La Mosson, peut-être que non, je ne sais pas. »

